新店榮工都更單元4公開展覽30天　規劃56戶社宅＋318停車位

▲新店榮工單元4自3月20日起公開展覽30天，4月13日辦說明會。圖為4東面現況照。（圖／新北市政府城鄉發展局）



記者董美琪／綜合報導

新北市新店榮工老舊工廠聚落推動都市更新轉型再有進展。市府規劃全區6個更新單元、總面積約21.17公頃，繼單元5與單元2之後，單元4已正式提送都市更新事業計畫及都市計畫細部計畫，並自3月20日起公開展覽30天，預計於115年4月13日在新店區大豐社福館5樓禮堂舉辦說明會，向民眾說明內容並蒐集意見，逐步落實榮工地區轉型與TOD（大眾運輸導向發展）願景。

本次提送的單元4，位於寶橋路與寶中路之間街廓，西、北側鄰近裕隆城綠湖公園，南側銜接寶高智慧產業園區，基地面積約2.33公頃，現況以廠房與辦公用途為主，未來將採都市更新重建方式進行開發。

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▲新店榮工單元4土地使用計畫示意圖。（圖／新北市政府城鄉發展局）



新北市政府城鄉發展局19日指出，榮工地區鄰近環狀線Y5站，具備發展TOD模式的條件，因此被列為優先轉型區域。整體規劃將透過都市計畫變更與都更開發，導入住宅、商業與產業複合使用，同時增設公園、道路等公共設施，提升都市機能並改善生活環境。

目前榮工地區已有3個單元啟動轉型作業。其中，單元5已進入開發階段，預計提供約0.32公頃公園；單元2處於審議階段，規劃約1.1公頃綠地與開放空間，並設置約1萬2,000平方公尺的新店第二運動中心，以及約2,774平方公尺的公共托育與托老設施。單元4則於本次公開展覽後，將進入都市計畫審議程序。

▲新店榮工單元4周邊發展示意圖。（圖／新北市政府城鄉發展局）



依草案規劃，單元4將劃設約0.82公頃產業用地及約0.82公頃住宅用地，強調住業平衡，以降低通勤需求；另規劃約0.7公頃公園與廣場空間，並設置人行動線，提升整體生活品質。為回應居住與公共需求，計畫預計提供56戶社會住宅及汽、機車各159席公共停車位，作為地方回饋。城鄉發展局表示，公開展覽期間民眾與團體均可提出意見，市府將納入後續都市計畫委員會審議參考。