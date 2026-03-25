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中國房價續跌！70城僅5城上漲　一線城市小幅維持

▲中國今年1到2月房市數據全面下滑，投資年減11.1%、住宅銷售額更大減21.8%。（圖／CFP）

▲中國前兩月房市三大指標齊跌，投資與銷售同步下滑。（圖／CFP）

記者董美琪／綜合報導

中國房市持續走弱，中國國家統計局16日公布最新數據顯示，2025年前兩個月，全國房地產開發投資、開工面積與銷售金額均呈現兩位數年減，房價下行壓力仍未緩解。

統計指出，今年1至2月全國房地產開發投資為人民幣9612億元，年減11.1%；其中住宅投資7282億元，年減10.7%，降幅較去年同期略有收斂。同期間，新開工面積為5084萬平方公尺，年減23.1%；新建商品房銷售面積9293萬平方公尺，年減13.5%，其中住宅銷售面積減幅達15.9%。

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銷售金額方面，新建商品房銷售額為8186億元，年減20.2%，降幅較前期擴大7.6個百分點；其中住宅銷售額年減21.8%，顯示市場需求仍顯疲弱。

一線城市跌幅擴大　上海成少數上漲案例

房價表現亦持續承壓。2月份一線城市新建商品住宅價格年減2.2%，降幅較上月擴大。其中，上海年增4.2%，北京、廣州及深圳分別年減2.3%、5.1%與5.5%。二線與三線城市新房價格分別年減3.1%與4.0%，跌幅同步擴大。

在70個大中城市中，僅上海、杭州、合肥、烏魯木齊與宜昌等5個城市新房價格呈現年增，其餘城市多數仍處於下行趨勢。

若以月變動觀察，2月份一線城市新房價格由上月月減0.3%轉為持平，北京與上海均小幅上升0.2%，廣州持平，深圳則下跌0.3%。二、三線城市新房價格分別月減0.2%與0.3%，跌幅略為收斂。

中古屋市場方面，一線城市2月份價格年減7.6%，降幅與上月相同，北京、上海、廣州與深圳跌幅介於6.2%至8.5%之間。二、三線城市中古屋價格則分別年減6.2%與6.3%。

與前月相比，一線城市中古屋價格月減0.1%，跌幅較上月縮小，北京與上海分別微幅上升0.3%與0.2%，廣州與深圳則持續下滑。二、三線城市中古屋價格月減0.4%與0.5%，降幅同樣收斂。

整體而言，中國房市在投資、銷售與價格層面仍面臨下行壓力，但部分城市短期價格跌幅出現收斂跡象。

關鍵字：中國房市房產雲中國房地產

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