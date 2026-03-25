央行房貸「微解封」藏玄機　金龍海嘯後首度鬆手

▲央行總裁楊金龍在理監事會會後記者會一開始便拋下震撼彈，宣布放寬房市信用管制措施，為房市灌入活水。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

為打房掀起的「金龍海嘯」，已令台灣房市交易量斷崖式下滑，今年329檔推案量年減3成，更創6年來新低。就在業界認為進入「窒息盤」之際，上週四（19日）央行總裁楊金龍意外釋出鬆綁訊號，將第2戶房貸成數提高至6成，意料外的「微鬆綁」讓業者信心大振，認為房市凜冬已過，市場也傳出央行本次放寬可能是因為下半年選舉即將到來。

「現在只是房市軟著陸的開頭！」上週四（19日）央行總裁楊金龍在理監事會後的記者會上，語氣堅定地表示。對於房市冷如冰窖、建商希望央行鬆綁，他也公開喊話，要建商少賺一點，「適度讓利，有助買氣回溫。」

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楊金龍也強調：「大幅放寬的時間，還沒到。」他解釋，雖然房市管制開始出現成效，但台灣房價漲幅與房價所得比，仍相對高於主要經濟體，「房市調控目標還沒達成。」

從楊金龍言語中，明顯看出央行對房市仍秉持「革命尚未成功、同志仍須努力」的態度，持續將「房市調控視為一場長期抗戰！」

對於建商面對營建成本上漲、央行打房的內外夾攻，個個喊苦，「真的被逼到絕境了，快撐不住了。」楊金龍也給出解方，他直言：「關鍵就在於建商是否願意讓利。」若建商堅持30％毛利，就會導致「市場僵在那裡」，如果願意將毛利降到15~20％，房市買氣就會回升，進而促進房市soft landing（軟著陸）。

▲市場關注房市政策走向是否與選舉氛圍交織，在民意壓力與經濟穩定之間，政策拿捏備受關注。

外界也傳出此次房市微解封與下半年縣市長選舉有關，雖然央行直接否認傳言，但住展雜誌企研室總監兼發言人陳炳辰直言，「下半年就要九合一選舉，央行在民意壓力與政治考量之間做出微調相當聰明，第二戶購屋者人數本就不多，且僅放寬1成，不至於引發年輕首購族反彈，但同時又能讓建商感受到央行『有彈性』。」



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