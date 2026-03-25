央行「金龍微解封」嚇到現場　三大盤算一次看

▲央行總裁楊金龍釋出「微鬆綁」第二戶房貸成數，同時強調房市調控尚未達標，房市軟著陸只是開始。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

原先市場預期，在通膨壓力與房價仍處高檔背景下，央行將延續利率與信用管制「雙凍」，然而理監事會後記者會一開始，央行總裁楊金龍就投出一顆震撼彈，宣布放寬第二戶貸款成數，由5成調升至6成，為央行自2024年9月實施第七波房市信用管制以來的首度放寬，現場瞬間一陣驚呼，爾後打字聲此起彼落，各家媒體紛紛搶發即時新聞，驚嘆於這場意料之外的「金龍微解封。」隨後楊金龍解次本次放寬的三大原因。

楊金龍特別強調「這只是微調」，並解釋做此決定的三個關鍵因素：首先是信用管制成效已開始顯現，房價漲勢減緩、投機炒作降溫；其次是銀行體系不動產貸款集中度自高點回降；最後則是考量部分第二戶貸款具備剛性需求，並非全然是投機，因此調整成數回應社會期待。

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此外，楊金龍在記者會上多次提及，「全球央行大多釋放鷹派（緊縮貨幣政策，如提高利率）訊息。」而央行會如此謹慎，全因中東戰事持續升級，全球能源供應日益緊張，引發新一輪價格衝擊，市場也對「停滯性通膨」的擔憂日益加劇，各國央行在油價飆升與成長放緩的夾縫中，紛紛高度警戒，釋放升息訊息。在被問及現階段的貨幣基調時，楊金龍也明確回覆「我們將朝緊縮方向走。」不難感受到央行隱隱暗示著：可能不得不跟著國際情勢升息。

對楊金龍釋出「央行可能放鷹」的暗示，究竟該如何解讀？據景文科技大學財務金融系副教授章定煊觀察，今年第一季房市糟到不行，簡直可用「窒息盤」形容。「房市被掐得太緊，房價可能瞬間暴跌，甚至出現一波建商倒閉潮，房市就會像骨牌一樣倒下，還可能引發流動性危機，對經濟衝擊更大。」他說。

不僅如此，「目前國際局勢緊張，如果美伊戰火持續，通膨肯定更嚴重，央行不得不為『最壞的狀況』做準備。」章定煊解釋，央行這次開始「放一點水」，就是替房市打預防針。他比喻，「像給窒息的房市先吸一口氧氣，避免後續若升息來得太快，房市喘不過氣、摔下來變成硬著陸。」

▲若美伊衝突延燒，恐推升全球通膨，進而牽動央行升息決策，為房市增添不確定性。

對於央行可能作為？章定煊分析，央行可能採取「先放後縮」策略，顯示已經嗅到「風雨欲來」的徵兆，所以先放一點。「但為什麼只放一點？」章定煊說：「過去彭淮南時期就曾發生管制見效後一次大放鬆，結果房價飆漲，這次央行顯然學乖了，不想重蹈覆轍。」

對於央行釋出放鷹升息暗示，恐怕不利房市後勢。身為台北市不動產開發公會理事長的陳勝宏也擔心，若是國際政治情勢持續惡化，今年很可能升息，而升息會大大影響房市，因為升息直接影響購屋族每月的房貸壓力，進而降低購屋意願。

「一旦通膨率高於利率時，資金較充裕的族群會考量避險需求，選擇投入房地產等保值性較高的標的，但如果國內房市景氣不佳，便可能導致資金加速流向海外不動產。」陳勝宏無奈地說。



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