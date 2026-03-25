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金龍微解封　代銷主管提2原因：別太樂觀

央行理監事會議為影響房市景氣的重要關鍵，本次微鬆綁訊號提振房市信心。

▲央行理監事會議為影響房市景氣的重要關鍵，本次微鬆綁訊號提振房市信心。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

央行本次理監事會議意外放寬房市信用管制措施，將第二戶貸款成數限制由原本的5成調升至6成，是否能帶動房地產市場回溫呢？將原本冷颼颼的329檔期轉熱呢？

央行釋出房貸政策微解封第一槍後，不管是正準備貸款的換屋族，還是正飽受資金緊縮之苦的建商們都終於鬆了一口氣。尤其是換屋族，「第二戶房貸限制從五成提升到六成，少了一成的自備款，真的能夠紓解不少資金壓力。」正為換屋貸款大傷腦筋的一位屋主笑著說。

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其次受惠的就是房地產業者，因為國內房市冰凍了1年多，很多業者對於本次央行理監事會的決議，原本都不抱期待，卻意外微鬆綁。「簡直是久旱後的及時雨，在隧道裡終於看見曙光。」一位地產業者驚喜地對本刊說，「最壞的時間已過去了。」

從事房屋代銷27年的新聯陽代銷副總經理闕山振直言，「雖然央行只是把第二戶房貸成數放寬一成，但『解封』訊號本身就很重要。」他認為「信心層面的意義，遠比那一成大得多。」

闕山振接著笑說：「這股信心，有助買氣回溫，尤其是即將到來的清明連假和母親節檔期，市場肯定跟著受惠，並連帶為520檔期累積能量。」

面對銷售壓力升高，不少建案透過低自備款、送裝潢等「另類讓利」吸引買氣。

▲面對銷售壓力升高，不少建案透過低自備款、送裝潢等「另類讓利」吸引買氣。

雖然多數業者持樂觀看法，但仍有少部分保守聲音，一名知名代銷主管就嚴肅地說，現在「不宜太樂觀」，雖然台灣經濟基本面還不錯，但國際情勢與地緣政治波動都很大，之後房市是好是壞，「現在講，還言之過早。」語畢，他再三強調不要具名，可看出對房市微鬆綁的態度既保守又謹慎。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，政策面的放寬一方面確實可觀察政府對房市態度較為軟化，有助信心面的逐步提振，尤其第二屋買房常為投資客群，相較之下有利於讓過去深受打擊的此族群看到一絲曙光。但另一方面實質上還是要看真正與銀行往來時的貸款狀況，也就是能有多少的貸款成數與利率，依然取決於銀行謹慎度與申貸者資產條件，所以也難一概而論能完整多出一成的貸款利多。

放眼接下來的狀況，陳炳辰說，要是市場真能重振信心，應在上半年會看見建商較明顯的推案量，但下半年進入台灣選舉白熱化時期，房市政策以房價持穩不炒熱為主，若確實如此劇本，期待更大的轉機則恐再延至隔年。


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