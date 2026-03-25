房市冷清該進場買房？　專家給建議：有機會拗到折扣

▲新青安貸款優惠預計下半年退場，市場預期將出現「搶搭末班車」效應，短期內支撐部分購屋需求。

圖文／鏡週刊

房市在政策緊縮與買氣觀望交織下明顯降溫，指標性的329檔期推案規模與進場個案數雙雙下探近年低點，建商延推、讓利的態勢逐漸浮現。在供需重新拉鋸之際，市場氛圍轉趨買方有利，不少購屋族開始思考是否正是進場時機。專家指出，當前房市雖未全面反轉，但議價空間已悄然擴大，自住客若鎖定合適物件、財務能力充足，不僅無須追價，甚至有機會在談判中爭取到更具彈性的價格與優惠。

就在央行宣布微解封之前，地產業者對今年房市多偏向保守。像是象徵一整年房市風向指標的329檔期，今年的推案量就大幅下滑，根據591新建案統計，六都及新竹地區今年329檔期總銷金額降至5512億元，不僅年減幅達到33％，更是2021年以來新低，已進場個案數也僅剩261件，年減25％。

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「有些建商也知道現在推，就是找死。」陳炳辰一語點破，許多建商以拖待變，是導致329檔期旺季不旺的關鍵原因。他也指出，為了因應近來的房市低氣壓，許多建案不僅選擇延推，更紛紛調整銷售策略，包含更改產品規格、規劃優惠方案等，就希望另類讓利，能提升成交機率。

目前房市多空力道拉鋸，到底能不能進場呢？住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，自住的族群還是可以多看多比較，但不用急著買，如果剛好看到喜歡的，也負擔得起，可以把握時機「有機會多拗到折扣或優惠」。



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