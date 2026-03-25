10年沒賣掉加價賣！　苓雅老舊廢透天求售3.15億

記者張雅雲／高雄報導

高雄中山二路位於南高蛋黃區，沿線老透天厝常被建商高價收購，看中的正是精華區的土地價值，其中1戶屋齡59年老透天厝，開價3億1500萬元，地坪119.19坪，換算單價約264萬元。在地人透露，該物件從2015年開價3.1億元，至少已賣了10年。

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▲高雄中山二路沿線1戶透天，開價3億1500萬元，地坪合計119.19坪，換算單價約264萬元。（圖／記者張雅雲攝）

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該案為1戶地上樓透天厝，根據銷售資料，地坪119.19坪、建坪80.6坪，使用分區為商5，強調為「大面寬建地」，開價3億1500萬元，換算單坪約264萬元，主打鄰近新堀江商圈、中央公園捷運站，具人車潮與商業機能優勢。據查，該透天屋齡59年，旁邊鐵皮建物未登記，僅1建號，地主為2位陳姓自然人。

▲在地仲介透露，該透天至少銷售10年以上，早期開價約3.1億元。（圖／翻攝自Google Maps）

有在地仲介透露，該透天至少銷售10年以上，早期曾開價約3.1億元，曾一度下修至2億9800萬元，隨後又調升至3億987萬元，最新開價則為3億1500萬元。10年來雖曾短暫回檔，但價格仍呈現小幅上漲。

永慶不動產新堀江鴻麗加盟店東卓全標表示，中山路沿線近年已成為建商獵地戰場，2025年興富發集團以鄭姓自然人名義購入中山一路、玉竹二街口商五用地，地坪525.44坪，成交總價12億2953.54萬元，換算單價約234萬元；城揚建設集團同年也以每坪185萬元，購入中山二路291.91坪商五土地，區域地價持續走高。

▲中山路位屬南高核心地段，商5用地擁有高容積、鄰近亞灣具產業題材，吸引建商獵地。（圖／記者張雅雲攝）

卓全標表示，中山路位屬南高核心地段，商5用地擁有高容積、鄰近亞灣具產業題材，該區地價行情，關鍵仍在整合條件。若基地條件不足、無法支撐大樓開發，單坪地價行情約落在130~150萬元；若具備整合改建為大樓的開發效益，則可達220~260萬元。同樣位於中山二路，是否具備大樓開發條件，單坪地價落差幾乎可達百萬元。

不具名房仲分析，以該物件地坪119.19坪來看，難以興建大樓，若能整合後方透天，提高土地使用強度，較具開發價值。

▲中山二路透天銷售小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

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