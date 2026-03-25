投資原油被騙？　萬華法拍國宅1人出手「跳空價」拿下

記者項瀚／台北報導

一間萬華國宅遭法拍，引發熱議，該屋二拍底價2035萬元，1人投標，拍定金額2280萬元，等於是「跳空拍出」。專家推測，得標人應就是第二順位的債權人，出手動機合理。

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▲一間萬華國宅遭法拍，引發熱議，該屋二拍底價2035萬元，1人投標，拍定金額2280萬元。（圖／記者項瀚攝）

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先前《ETtoday新聞雲》報導，萬華「青年新城國宅」11樓戶遭到法拍，該屋主在2020年前繼承取得該屋，據房地產業者透露，屋主2年前曾有二胎需求，並稱正在投資國際原油買賣，態度相當堅決，沒想到之後房子遭到法拍，推測屋主可能是遭到詐騙，還不出二胎的錢，因此房產被法拍。

該屋權狀34坪，一拍底價2540萬元流標，二拍底價2035萬元。二拍結果出爐，只有1人投標，拍定金額為2280萬元，比底價高出245萬元，等於是「跳空拍定」。

該屋拍賣原因為給付票款，共有3筆抵押債權，第一筆為中和農會840萬元、第二筆為傅姓自然人1350萬元、第三筆為江姓自然人450萬元。

鑫創資產總經理黃瑋諭指出：「本次得標人姓傅，加上是跳空拍定，推測其身份為第二順位債權人的機率高，實務上本就有不少債權人高價搶標的案例。」

黃瑋諭說明：「該物件第一順位及第二順位債權設定金額共2190萬元，若二拍流標，底價繼續下降時，第二順位的傅姓自然人的債權可能受損，因此希望得標以確保債權，且把價格標高，對於之後出售房產在房地合一稅上也較有優勢。」

台北市不動產仲介公會中正萬華區會長劉家豪表示：「該物件屬於青年新城國宅條件不錯的戶別，11樓面青年公園，視野條件佳，二拍底價2035萬元、換算單價59.9萬元，此價碼與社區近1年行情差不多，無人投標也反映出當前市況實在不好。」

不過，劉家豪強調：「青年公園一帶環境不錯，未來又有捷運萬大線利多，維持一定的購屋剛性需求，大樓單價行情落在5~7字頭，吸引不少外來自住客。」





▲萬華「青年新城國宅」11樓法拍戶分析整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

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