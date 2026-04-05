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傳產買盤撐腰　南彰化4大工業區「億級頭家」偏愛1區房

▲▼ 北斗鎮房市 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲中科四期「二林園區」近1年從業人數大幅成長94％，也帶動北斗、田中、埤頭、芳苑等衛星區房市動能。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

最新統計顯示，中科四期「二林園區」近1年從業人數大幅成長94％，成為中科就業人口成長最亮眼的區域，其中，南彰化北斗豪墅成交價格突破3千萬元，創5年新高，且逼近彰化市、員林市的房價水準。

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據中科管理局統計，二林園區從業人員由去年2月的2310人，2026年2月上升至4471人，幾乎翻倍增，關鍵來自半導體產業鏈擴產潮，尤其矽品精密積極在二林園區推動擴廠計畫，總投資額高達千億元，規劃5座新廠，目前一、二廠已投入生產，其餘廠區預計2027年全面到位，未來可望創造約7000個就業機會。

加上彰化縣中小企業家數眾多，而北斗、田中、埤頭、芳苑四大產業園區合計登記廠商家數超過200家，其中更有資本額上億元的企業不在少數，房市買盤實力不容小覷。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

觀察周邊區域市場表現，溪湖鎮近1年新案單價已站穩3字頭，整體房價年漲幅約6％，區域指標案「祥揚首綻」最高成交單價達33.5萬元。田中鎮新案房價年漲幅達16％，每坪均價約落在29萬元，部分預售案已突破3字頭。

北斗鎮受惠既有商圈機能支撐，其中「賦逸居」最高成交單價達29萬元，近1年均價約27萬元、新成屋匯寶「新新子境」最高成交單價達27萬元。

市場也觀察近期落成的華廈案也率先採用屋頂綠能光電、導入豪宅或科技廠使用的進口組合式水箱，讓地方業者前所未見，同時也是北斗房市愈趨高端化的體現。

▲▼ 北斗,房市,豪墅 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲透天市場部分，北斗新成屋「匯寶新境II」成交總價3668萬元，創下當地近5年來最高紀錄。（圖／記者陳筱惠攝）

透天市場部分，北斗新成屋「匯寶新境II」成交總價3668萬元，創下當地近5年來最高紀錄，當地仲介邱鴻凱指出：「豪墅案有不少引進台中七期建材與工法，包含全棟智慧照明ONE TOUCH等，在在地市場中為少見配備。」

同一建商的華廈案匯寶「新新子境」，也率先導入屋頂綠能光電遮罩，除了可達到建築物降溫、節能的效果，其中回售台電的售電費平均每月約2000元上下，相當於多一戶管理費收入，對於總戶數僅12戶的小華廈社區，屋頂綠能光電板既為社區開源。

不過，住商不動產員林加盟店東江建德指出：「從2025年實登資料可見，在地建商都以平價為訴求，面對中部建商的品牌優勢，市場呈現區域分化的趨勢。南彰化人口有新人口移入、也有在地傳產買盤支撐，也造就總價價格落差相當大。」

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關鍵字：中科房市就業成長北斗綠能

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