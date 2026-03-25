蘆洲人口密度高居全台亞軍　房市行情驚見盤整

▲全台2025年人口密度前10名行政區出爐，其中以新北市永和區每平方公里達3.7萬餘人最多。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

全台2025年人口密度前10名行政區出爐，其中以新北市永和區每平方公里達3.7萬餘人最多，其次為新北蘆洲區、高雄新興區。房價方面，入榜行政區幾乎都是上漲，僅蘆洲小跌。

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據內政部數據，截至2025年底為止，全台人口密度最高區域位於永和區，該區平均每平方公里多達3.7萬餘人；第二人口稠密區同樣位處新北市，由蘆洲區以每平方公里達2.6萬餘人拿下。

住商機構觀察實價登錄資料發現，人口稠密區新案單價幾乎仍呈漲勢，人口密度較高區域，意味著能為市場帶來穩定的換屋、首購需求，令區域房價具支撐力道。

▲全台人口密度TOP10行政區與新案房價。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「永和面積僅5.7平方公里，是新北面積最小的行政區，早期不少住民為軍公教背景，許多二、三代的在地認同度高，房市剛性需求穩定，同時區內沒有重劃區，凸顯舊市區、高密度特性，但未來大陳都更案將一一亮相，為永和帶來新面貌。」

至於蘆洲，為排行中唯一房價下跌的區域。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶說：「該區雖商圈與生活機能完整，但欠缺新興重劃區題材，亦無其他建設話題，新案僅能依托都更、危老案，整體推案量較少，加諸大環境不佳，令區域行情出現微幅盤整。」

值得注意的是，高雄市新興區以人口密度每平方公里近2.5萬人，位處全台第三名，且根據實價，2025年該區平均成交行情已達52.4萬元，與2024年相比大漲34%，漲勢為10大人口稠密區最高。

住商不動產高雄七賢加盟店東祝遵評分析：「新興區為蛋黃舊市區，交通建設、商圈機能齊全，不管是車站商圈、美麗島站商圈周邊皆是市中心最具矚目的商圈之一。」

祝遵評補充：「近期區域歷經多年沉澱，有大型建商陸續於中山路沿線推案，且多為大基地、多戶別的大型社區，因此衝高區域平均成交單價。」

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