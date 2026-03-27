車道上方「11F的房子」不好賣？大票愣　專家：影響有限

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有買房族表示，若住家位在社區車道上方，是否就是俗稱的「抬轎屋」，連11樓都會受影響、不容易轉手？貼文一出引發熱議，不少人直言，這類物件與其說是風水問題，不如說是噪音、低頻震動與買方心理感受的綜合影響。對此，信義房屋專家表示，這種影響通常集中在低樓層，樓層愈高，實際干擾就愈有限。

原PO發文提到，「請問車道上方的房子叫抬轎屋不好賣，那請問車道上方11樓層的房子，也叫會受影響而不好賣嗎？」

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不少網友回覆，所謂的「抬轎屋」通常還是以車道正上方的低樓層最有感，尤其2樓、3樓因距離車道最近，較容易受到車輛出入、鐵捲門啟閉、警示設備與燈光等影響，居住感受相對明顯，「不會影響，但以後要賣時，買方一定用這個來靠夭殺價」、「一般是指車道出入口正上方1-3樓的幾戶」、「通常是指車道正上方的2樓，離越遠影響越小。」

樓層拉高 影響通常遞減

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德則表示，若以住宅市場角度觀察，車道上方戶別是否不好賣，主要還是回到居住品質與買方接受度。

他指出，低樓層若長期受到噪音、低頻聲或燈光干擾，確實可能影響看屋印象，也較容易被買方拿來作為議價依據；但若樓層已拉高至10樓、11樓以上，實際影響通常已明顯遞減，未必會直接反映在成交表現上。