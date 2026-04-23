買41年公寓少做一件事　屋主直接多噴35萬

▲中古公寓，示意圖非本文事發地。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者葉國吏／綜合報導

買房收租竟遇隱形地雷！資深投資客「Cosmo房產教練」在臉書分享購買41年公寓經驗，結果少做一件事情讓他多花35萬元。

「Cosmo房產教練」發文指出，他所購買的這間公寓準備隔成四間套房出租，原以為實價登錄與屋況視察皆正常，沒想到開工第三天，三樓鄰居竟主動敲門告知該屋已漏水十幾年。這場因「沒敲鄰居門」導致的疏忽，最終讓他多花35萬追加防水工程、多三週工期，代價極為沉重。

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鄰居訪談成避雷關鍵

為了避免重蹈覆轍，該投資客復盤總結出看屋時三項必做功課。首先，帶看完後應在樓梯間與鄰居閒聊，了解社區管理與住戶素質。其次，針對二至四樓的老公寓，務必拜訪樓下住戶的門，詢問是否有漏水困擾。正常的鄰居通常會如實相告，因為新屋主若願意徹底解決漏水問題，對樓下住戶而言也是一種保障與解脫。

第三點則是細部勘驗，建議帶著手電筒仔細檢查浴室與廚房的天花板、牆角。若發現新粉刷處有微小凸起或色差，極可能是為了遮掩水漬。此外，可以用手指按壓粉刷層，若觸感鬆軟則代表內部依舊潮濕。這些簡單的動作僅需花費不到一小時，卻能有效避開動輒數十萬元的隱形修繕成本，減少不必要的資金風險。