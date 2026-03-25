高雄標地全壘打！　南台灣土地公僅加價1000元奪地

▲高雄市今年首次標地25日開標，一口氣釋出5標5筆建地，共吸引9封標單，最終5筆土地全數售出。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄市今年首次標地25日開標，一口氣釋出5標5筆建地，共吸引9封標單，最終5筆土地全數售出，總得標金額17億3605萬5998元，寫下近年少見的「百分百脫標」記錄，不出外界預料，南台灣土地公也出手，僅高出底價1000元，這也是繼2023年Q4後，再見全數脫標。

《地產詹哥老實說》EP302／房市軟著陸 解密央行2026「微調」劇本：誰是最後一根稻草？

[廣告]請繼續往下閱讀...

25日開標現場參加人潮相當踴躍，座無虛席，而此次標售案中，最大筆土地為楠梓區高雄大學特區約1081坪、住4住宅用地，標售底價7億9407萬元，換算單價每坪約73.4萬元，為高雄大學第一排景觀角地，鄰近藍田公園與興建中的藍田國小，是本次標售面積最大、總價最高的標的，也是最多人競爭標的。

25日開標吸引京城、鼎宇及百立3家競標，成本季最熱門土地。最後由百立建設以董事長夫人個人名義，溢價20%，以總價9億5339萬元得標，單坪得標價約88.2萬元。

▲高雄市地政局Q1土地標售結果。資料來源：富住通商用不動產。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

百立建設特助邱全弘表示，這是百立首次標到楠梓土地，因看好區域未來發展潛力，後續將朝換屋型大樓規劃，但目前尚未有明確設計，初步評估產品坪數約30~40坪，預計3年後開發。外界預估，開價至少也要5字頭起跳。

而開標前，外界預估「南台灣土地公」蔡天贊將出手的河堤段土地，因去年已經用南京建設取得鄰地，此次僅京城集團旗下南京建設1人投標，以總價2億6468萬9110元得標，僅比底價多出1000元，換算每坪得標價約135.87萬元，也讓市場再度見識到「南台灣土地公」精準出手的功力。

富住通國際商用不動產研發部主任許值瑋表示，距離上次地政局百分百標脫已是2023年Q4，此次睽違2年再度出現全數標出，又有不少大咖建商出手，研判是央行Q1理監事會議後，放鬆第2戶貸款成數，建商購地信心回升，即使目前房市買氣偏弱，但具規模、具景觀的土地，仍能吸引建商積極卡位。

《地產詹哥老實說》EP302／房市軟著陸 解密央行2026「微調」劇本：誰是最後一根稻草？