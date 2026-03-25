中台灣租金天花板！　神秘客3年砸近千萬租七期寶字輩豪宅

記者陳筱惠／台中報導

台中市住宅最高價租賃再度刷新，位於七期的資深豪宅「寶輝花園廣場」高樓層出現月租26萬元的住宅租賃，刷新中部最高住宅租賃實登價格，該物件租期3年，換句話說，豪宅客轉買為租豪砸至少936萬元入主七期。

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▲七期的資深豪宅「寶輝花園廣場」高樓層出現月租26萬元的住宅租賃，刷新中部最高住宅租賃實登價格。（圖／記者陳筱惠攝）

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位於七期國家歌劇院首排的資深豪宅「寶輝花園廣場」高樓層出現月租26萬元的住宅租賃，該物件總評數232坪、含4車位，在2月時以月租26萬元出租，刷新中部最高住宅租賃實登價格。

根據實登備註該物件包含冷氣、熱水器、洗衣機、電視機、冰箱、瓦斯或天然氣、傢俱，等同大全配出租，以月租與租期3年換算，豪宅客轉買為租就豪砸至少936萬元。

▲位於國家歌劇院首排豪宅創天價租金，但實際上拆算單坪約1100元，符合七期品牌建商的行情。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

對此，七期豪宅仲介廖香婷認為：「以該物件來說總價確實看起來嚇人，但實際上拆算單坪約1100元，相對符合七期品牌建商的行情，過去也有因等待裝潢時間太長而選擇先租賃的客層，但以此次一次簽約3年來判斷，應是公司戶、高階主管、總經理等級的租賃，或是招待所使用。」

另外，謙仁不動產協理簡剴延說：「該物件配備傢俱家電，以單坪價格來算其實相當划算，且實登並未揭露是否含稅、管理費等，若尚未疊加，估3年居住成本將破千萬元，從如今央行緊縮政策、購屋力道減弱等因素影響，部分富人確實會出現先租觀望的狀態，是應該社區步調與鄰里相處，等待時機點再出手。」

廖香婷說：「近期在政策壓抑下，七期豪宅區的租售件比例，租件確實有變多的跡象，但是整體去化沒有這麼快，且七期屋主是另一個世界觀，能入手在此地段的客層，仍是相對具備抗跌能力的一群。」

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