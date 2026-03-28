2房「賣得比3房好」買房族嘆！專家點頭：大三房仍是絕對主流

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

房價高漲、小宅當道，不少人好奇，大三房這類高總價產品未來是否會愈來愈難賣？就有買房族發問，「大三房在未來市場如何？」對此，信義房屋專家認為，其實3房產品至今仍是家庭客層的主流選項，尤其對有小孩的家庭來說，房間數與空間感仍是購屋時的重要考量。

原PO在買房知識家表示，其實很多人對大坪數有需求，只是買不起，最後只好選擇2房或3小房，也因此好奇大三房未來市場如何？「算高總價商品，但需求還是在啊！生兩個的就是要3房，生一個的想要好的生活品質也會要3房，更別說書房、鋼琴房、遊戲房，沒房間是要怎麼做事？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他也直嘆，客廳已經很小了，「房間再小，回到家會有壓迫感」，忍不住求問「不知道大三房未來的趨勢是什麼？大家真正的剛需又是什麼？」

貼文曝光後，引發不少人共鳴，認為問題核心還是在總價，而不是產品本身沒人要，「三房絕對是主流，住起來才舒適，第三個房間可以當客房、儲藏室或書房，好用得很」、「兩年前去看預售數，2房完售，3房剩很多。最近看住家附近預售屋的實價登錄，也是2房賣得比3房好。房價太高，只能選擇低總價的。」

大三房仍是主流 專家：自住始終有穩定市場

不過，若回到自住需求來看，大三房其實始終有穩定市場，差別只在於，很多人不是不想買，而是預算有限，只能先退而求其次。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德就表示，三房產品至今仍是家庭客層的主流選項，尤其對有小孩的家庭來說，房間數與空間感仍是購屋時的重要考量，只是在房價壓力下，市場交易才逐漸往低總價、低坪數產品傾斜。

曾敬德表示，從市場面來看，這幾年兩房、小三房產品熱賣，主要仍是反映購屋能力與總價帶考量，並不代表大三房失去需求。他指出，對首購與換屋族而言，只要家庭成員增加，或有書房、客房、收納等需求，三房仍是相對合理的產品配置。