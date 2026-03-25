水肥廠變身152億都更案　左營「機20」公園先動工

▲「左營區機20公辦都更案」25日舉行公園動土典禮，實施者為三地集團旗下尚發營造。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

三地集團旗下尚發營造為左營「機20公辦都更案」實施者，投資金額高達152億元。不過三地去年底陸續賣地後，引來外界關注後續進度。該案25日舉行公園動土典禮，高雄市副市長林欽榮當場向參加的銀行團喊話「雨天不要收傘」。

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「左營區機20公辦都更案」基地位處高科技S廊帶關鍵區位，鄰近榮總生活圈、高鐵左營站及台積電設廠議題帶動的北高發展軸線。該基地過去曾作為瀝青廠與水肥廠使用，歷經都市計畫變更後，轉型為第5種住宅區4281坪、公園用地836坪，並劃分為都市更新單元1、單元2分別招商。

▲「左營區機20公辦都更案」分2階段推進，先由公園動工，後續建築基地預計於今年10月動工。（圖／高雄市都發局提供）

最終均由尚發營造得標，分別於2023年、2024年與高市府完成簽約，之後尚發再提出2單元整併開發方案，整體預估投資金額達152億元。25日舉行該案北側836坪公園用地動土典禮，因三地集團去年底曾低調售地，引發外界對該案進度大幅關注，三地由該集團總管理處策略長李建賢出席。

林欽榮透露，該案分2階段推進，先由公園動工，後續建築基地預計於10月動工，這也讓市府「放心很多」，更罕見向銀行團代表喊話，直言「最重要的是銀行團都來了，雨天不要收傘」。

▲三地集團策略長李建賢表示，集團在全台仍持有不少土地資產。（圖／記者張雅雲攝）

依照規劃，機20案共有7棟建築物，包含5棟住宅大樓、約1700戶，高市府將分回1棟地上13樓、85戶社會住宅大樓，另將取得1棟地上11樓、近9000坪的辦公空間，供工務局、公園處、養工處及道路挖掘中心等單位使用。

對三地是否將持續售地，李建賢表示，集團在全台仍持有不少土地資產，未來會依個案條件、投資規劃及合作模式進行活化，不一定僅限出售，也可能採合建、分售等方式處理，「土地不會閒置在那邊」，只要有合適投資計畫都願意評估，核心原則仍是讓資產發揮效益。

▲左營機20公辦都更案小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

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