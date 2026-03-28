六輕光環退色！麥寮人口反轉下滑　房價修正1成





▲雲林麥寮過去憑藉台塑六輕工業區帶動就業，以及優渥補助雙重加持，成為沿海偏鄉的「高福利移居熱區」。（圖／資料照）

記者陳筱惠／台中報導

雲林麥寮過去憑藉台塑六輕工業區帶動就業，以及優渥補助雙重加持，成為沿海偏鄉的「高福利移居熱區」，10餘年間人口大幅成長逾萬人，房價更出現翻倍行情，不過近年卻「走下神壇」，人口出現下滑警訊，在地仲介指出，塑化業停滯不景氣、上百家的供應商跑了一半以上，連帶麥寮房價近年修正明顯，以轉手賠售居多，平均下滑1成。

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台股高掛衝破3萬5千點，但台塑四寶的虧損卻未跟上此次股市紅利，雲端股市的狀況，也反映在雲林縣麥寮鄉佔地高達2000公頃的台塑六輕工業區，這座工業區是麥寮鄉30年來經濟火車頭，過去地方稅收有8成都是靠六輕貢獻。

大家房屋雲林崙背加盟店店長林儒嘉表示：「六輕帶動麥寮崛起，提供就業機會與消費商機，也是最接近『都會級』的城鎮中心，過去購屋動能除了自住需求外，也包含設籍補助與投資因素，但現在隨著塑化產業景氣轉弱，高房價難以持續支撐，市場回歸基本面，人口、房價都有劇烈影響。」

根據民政統計資料，麥寮鄉人口2011年僅3.9萬人，2024年底突破5萬人後，出現反轉，至今2026年初降回約4.86萬人，短短1年多減少逾千人，且人口減少的同時，戶數仍持續增加，呈現「房子變多、人卻變少」的背離現象。

林儒嘉坦言：「近期當地房市轉手很多賠售，透天價格約回跌修正一成，而過去華廈單價一度最高站上3字頭，如今主力2字頭區間、非核心區則有1字頭房價。」

▲六輕廠區與麥寮命運相依，六輕廠區內燃煤電廠規劃轉為天然氣發電、麥寮港朝商業港轉型，皆可能帶來新的發展契機。（圖／資料照）

觀察麥寮鄉的高額補助包含電費補助，每人每月600元、生育補助1胎5000元、生活服務囊括免費健檢、垃圾處理、弱勢家庭早餐、學校營養午餐、學童課業輔導、交通車等，且麥寮鄉每村每年更有200萬元及清潔人力補助。

對此，北漂族在地民眾賴先生也坦言：「海邊（指麥寮、六輕）過去吸引很多產業人口進去，但這幾年工作人口大幅下降，本地人不多，剩移工支撐，且除了六輕、風電業外，僅剩養殖業撐盤，從人口數來說可能更多的是掛戶籍，實際居住人口也許比統計更低。」

根據實價登錄顯示，麥寮區內主力別墅在2018年至2023年間房價一路飆升，幾近翻倍，新別墅普遍突破千萬元門檻，甚至出現總價達3000萬元以上的豪墅。

但2026年市況下滑，僅有零星推案、普遍以500坪內開發為主，透天建案則屬百坪小基地開發，地坪25-30坪，主力總價800-1500萬元，對比以往推案熱度幾乎砍半。

至於未來市場走勢，林儒嘉認為：「當地正處於轉型關鍵期，六輕廠區與麥寮命運相依，區域利多是產業轉型方面，例如六輕廠區內燃煤電廠規劃轉為天然氣發電、投資金額逾500億元，以及麥寮港朝商業港轉型等重大建設，皆可能帶來新的發展契機，再加上產業景氣復甦，當地仍有機會守住，吸引人口回流。」

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