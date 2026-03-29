存款300萬、月收3～4萬想買「雙北小宅」！一票喊：買套房吧

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有買房族求助，自己存款約300萬元、月收3萬到4萬元，想在雙北買一間交通方便、坪數小一點的中古屋。對此，信義房屋專家表示，以這樣的財務條件來看，若希望留在雙北，產品選擇會相對集中在低總價的中古套房、小兩房，或屋齡較高的公寓產品，重點還是每月房貸負擔不能壓得太緊。

原PO在買房知識家表示，自己存款有300萬左右，月收約3～4萬，想在雙北買交通方便小一點的中古屋。貼文引發討論，「新北有管理的大套、小2房、花錢整理老公寓，選擇差不多就這樣」、「我現在覺得千萬別小看偏僻房，莫名其妙台積電就去設廠了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

大票建議「選套房」 專家：往新北第一圈外找

其中，不少人建議原PO考慮套房，「買套房吧」、「薪資太低，能負擔的房貸風險很高，建議買中古套房，北投或萬華區域，500萬房分期30年，2.5利率來看，房貸約19750／月」、「三重小套房，應該有機會。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，若預算有限，又希望兼顧雙北生活圈與基本交通機能，可以往新北第一圈之外、但仍有通勤條件的區域去看，例如部分捷運末端、台鐵周邊，或生活機能已成熟的外圍區段，通常比雙北核心區更有機會找到總價較低的產品。

專家提醒 先界定通勤方式、時間成本

不過他也提醒，所謂「交通方便」定義很廣，捷運、公車、台鐵與主要幹道條件不同，房價落差也很大，購屋前還是要先界定自己的通勤方式與時間成本。

他也建議，看屋時要特別注意三件事，第一是保留裝修與備用金，不要把300萬元全部投入頭期款；第二是留意中古屋屋況，包括漏水、管線、結構與未來修繕成本；第三則是不要只為了擺脫租屋壓力而勉強進場，若每月還款壓力過高，反而會讓生活品質更吃緊。