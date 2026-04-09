用都市發展看未來！「大13期生活圈」卡位戰　4字頭3+1房搶攻換屋潮

▲由「大13期生活圈」與「台中高鐵門戶計畫」領軍的南台中，將複製七期重劃區聚落盛況。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

隨著台中市整體都市計畫持續前行升溫，擁有「重劃區題材」與「成熟機能」兩股動能並行發展，目前最受注目的區域移動至南台中，由「大13期生活圈」與「台中高鐵門戶計畫」領軍，將複製七期重劃區聚落盛況。

大13期生活圈並非指單一重劃區，而是以13期重劃區向外串聯周邊多個成熟與開發中區域所形成的整合型都市生活圈，涵蓋南屯區主要發展軸帶，並延伸至烏日、單元三、單元四、單元五及楓樹里等區域。

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從都市發展角度來看，13期重劃區本身具備完整街廓規劃與新案供給優勢，但目前生活機能仍在養成中；相對地，周邊如楓樹里則擁有成熟商圈、在地社區與完整生活機能，兩者互補，形成「新開發＋舊機能」並存的居住型態。

▲南屯區楓樹里擁有離塵不離城特性，新案精晨建設「精晨LIFE SHOW」基地位於楓香公園第一排，主打38坪、3+1房格局。（圖／業者提供）

另外，南台中的超級優勢則是除了可快速銜接台74線與捷運綠線外，距離烏日三鐵共構的台中高鐵更有絕對的距離優勢，並透過環中路、黎明路等主要幹道連結，使「通勤、轉乘、跨區移動」效率提升，堆高南台中地位。

另外，連細部計劃都已大致底定的「城市新都心」高鐵門戶計畫，商業土地高容積的設計佔據大多數，讓副都心概念與大型商業開發議題發酵，整體朝向商業、居住、交通整合發展，整體規劃就如同30年前的七期重劃區，未來不僅能提升大13期整體未來性、居住性、消費性，也代表南台中未來將從「單點開發」邁向「區域整合」。

不過在大13期生活圈中，性價比最高的一區在哪？其中，南屯區楓樹里擁有離塵不離城特性，但相較於13期重劃區新案單價動輒站上6至7字頭，楓樹里更憑藉生活感與人文氛圍，形成每坪約10～15萬元的價格落差，成為金磚區中的凹陷區。





▲用都市計畫的角度來觀察南屯區楓樹里，未來有望將隨著建設推進，從市郊變成市心。（圖／業者提供）

楓樹里的開發有其歷史淵源、生活品質，更吸引品牌建商駐足，近期包含精晨建設、雙橡園開發、碧根建設等相繼卡位，對此，精晨建設總經理曾晨珀說：「楓樹里不是從零開始的重劃區，而是已有數10年發展基礎的生活圈，更占據台中門戶車站計畫與市政中心發展軸線核心，用都市計畫的角度來觀察，未來楓樹里將隨著建設推進，從市郊變成市心。」

曾晨珀表示：「楓樹里該區沿著黎明路生活圈，包含超商、餐飲、藥妝等機能一應俱全，在交通條件逐步強化下，未來隨著高鐵門戶計畫與副都心概念推進，區域發展潛力相當符合『買房勝利方程式』的原則。」

「精晨LIFE SHOW」基地位於楓香公園第一排，主打38坪、3+1房格局，總價1688萬元起，直接鎖定近年因小宅產品過剩所衍生的「升級換屋需求」。

▲「精晨LIFE SHOW」另一大亮點，在於導入AI智能居家系統與吳寶春、華剛茶聯名。（圖／業者提供）

在產品規劃上，曾晨珀指出：「過去2房產品在市場熱銷，但不少家庭實際入住後，隨著生育或工作需求，很快面臨空間不足問題，因此3房甚至3+1房，反而成為下一波主流。」該案透過格局優化，將空間使用效率最大化，不僅維持3房尺度，更額外增加多功能空間，可作為書房、更衣室使用空間，提升居住彈性，成為亮點。

除了價格與格局優勢，「精晨LIFE SHOW」在產品規劃上，除了價格與格局優勢，更於導入AI智能居家系統，並結合跨界生活品牌合作，打造更完整的居住體驗。社區規劃攜手國際級的吳寶春師傅旗下烘焙品牌，導入職人級飲食生活概念，同時與華剛茶業合作，將茶文化融入日常場域，從味覺到生活質感全面升級。

新案採用華剛茶主打「茶葉、禮品、服務、體驗」四大模式，強調長尾經營與社區文化經營；吳寶春麥方店則以高辨識度產品與日常消費，補足社區生活的黏著度。三方首創合作互補性高，從建築、品牌到生活內容的深度整合，被業界視為住宅市場導向「服務化」與「場景化」的重要里程碑，也讓建案競爭從價格與規格，正式升級為生活方式的競爭。

此外，建材配備包含大金冷暖變頻空調、系統櫃、中島廚房設計、YKK氣密窗與CLEAN UP廚具等，兼顧機能與品質，目前在房市進入盤整後期，市場回歸自住本質時。曾晨珀直言：「現在買房最重要的不是題材，而是完整生活機能。尤其楓樹里正好處於現成機能與未來發展的交會節點，在東風快來了之前，更具備抗跌條件。」