央行微鬆綁！　帥過頭轉樂觀：交易量將回溫2成

▲知名投資客帥過頭樂觀喊：「今年預售、中古屋交易量將回溫20%。」（圖／記者林挺弘攝）

記者項瀚／綜合報導

央行選擇性信用管制「微鬆綁」，知名投資客帥過頭樂觀喊：「今年預售、中古屋交易量將回溫20%。」另外，房市專家何世昌認為：「移轉棟數量增最多也難超過1成，但預售基期低，估今年有望量增2~3成。」

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前年9月19日央行宣布祭出第七波選擇性信用管制，被稱為「史上最重打房手段」，重創房市，交易量大幅萎縮，部分區域價格也出現修正，房市已低迷了1年半。

然而，本月（19日）央行宣布，全國自然人第2戶購屋貸款之成數上限，由5成調升為6成，被市場視為「微鬆綁」，部分聲音認為將提振市場信心。

知名房產投資客帥過頭表示：「本來預期央行第七波管制會打到底，但央行微鬆綁，並且是『大大方方地告訴你，鬆綁』，此外又有行政院擔心民眾申貸困難、引發民怨的壓力，可預期今年Q2後信用管制還會逐步鬆綁。」

帥過頭認為：「本次央行微鬆綁，能提升房市整體信心，預售屋交易量將回溫20%，此外中古市場方面，除了信心回升、遞延買盤出現，新青安在7月底到期，也預期會有一波上車潮，成交量也預期回升20%。」

▲帥過頭認為：「本次央行微鬆綁，能提升房市整體信心。」（示意圖／記者湯興漢攝）

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示：「央行微鬆綁，給予一定的市場信心，但從去年移轉棟數26萬棟來看，估今年量增最多也不會超過1成。」

至於預售屋，何世昌表示：「去年預售交易量縮得比移轉棟數嚴重，本來就預期今年會量增，如今加上央行微放鬆增加信心，估今年有望量增2~3成。」

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