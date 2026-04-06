全台首間「科學園區內醫院」擴大規模　商場、美食廣場動土

▲秀傳醫院位於南科高雄園區，是全台首家設在科學園區內的醫院，日前舉行北嶺健康生活園區動土。（圖／高雄秀傳醫院提供）

記者張雅雲／高雄報導

秀傳醫院位於高雄園區，是全台唯一位於科學園區內醫院，為補足醫院周邊生活機能，秀傳日前舉行「北嶺健康生活園區」動土，規劃商場、美食區、會議空間及醫護宿舍。根據房仲統計，當地近5年房價均價從每坪10.1萬元漲到26.1萬元，已有1.5倍漲幅。

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秀傳醫院座落於南科高雄園區內（路竹科學園區），2024年底正式開幕，為準醫學中心規模，規劃約700床病床，主打急重症與精密醫療，鎖定園區內科技產業人口與周邊居民醫療需求。

而此次動土的北嶺健康生活園區，則位於路科一路、北嶺五路與北嶺六路口，緊鄰秀傳醫院基地，屬於醫院周邊的生活配套開發。秀傳醫院表示，基地面積約1萬4616坪，1樓規劃商場與美食區，並設置輕食空間及貴賓室，2樓為辦公空間與120人會議室，3、4樓則規劃76間醫護宿舍，預計2027年12月完工，未來將補齊園區長期欠缺的生活與服務機能。

在產業與醫療建設帶動下，路竹房市近年明顯升溫。根據台灣房屋集團趨勢中心統計，路竹均價2021年每坪10.1萬元，2025年漲至26.1萬元，5年累計漲幅達1.5倍，區域房價基期已明顯墊高。

▲秀傳醫院雖已開幕，但目前對周邊房市尚未出現立即性反應。（圖／記者張雅雲攝）

台灣房屋岡山天下加盟店店東李美麗表示，區域房價雖已出現漲幅，但目前市場仍以自住買盤為主，投資性需求並未明顯回流。她指出：「秀傳醫院雖然已開幕，但對房市的影響屬於中長期，短期內還看不到明顯帶動。」

李美麗指出，路竹過去長期以透天產品為主，新透天總價多站上2000萬元，地坪約30坪，隨著土地成本墊高，建商推案型態也逐漸由透天轉向大樓、華廈，不過供給量不多，近年僅零星新案。

現階段租賃市場以工程師、醫護人員等外來就業人口為主，租客普遍偏好屋況較新、有管理的大樓或華廈產品，以2房最受歡迎，月租金大約落在1.8~2萬元。李美麗說：「路竹目前新案單價25~30萬元，雖然近年價格走升，但並非一路急漲，尤其去年房市轉淡後，漲勢已明顯放緩。」

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