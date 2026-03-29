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走進香奈兒女士私宅式精品空間　金箔鏡面與藝術家具形塑高端生活感

▲▼ 。（圖／翻攝IG@hxxadotinfo）

▲香奈兒把「家」搬進店裡！廖亨利探店：三層樓如私宅空間、藝術家具與金箔鏡面細節更值得細看 。（圖／翻攝IG@hxxadotinfo）

記者王威智／綜合報導

當精品不再只是被觀看的物件，而是轉化為一種可以被生活的場景時，空間本身便成為品牌最精準的語言。

近年來，各大精品品牌紛紛透過咖啡廳與複合式空間，持續擴展生活風格版圖。從一杯咖啡到一段輕鬆的停留，消費者得以用更日常的方式接近品牌氛圍，也讓精品不再遙不可及。然而，Chanel 香奈兒卻選擇另一種策略，並未透過降低門檻擴大接觸，而是將體驗進一步往高端深化，透過空間分層與私密場域的安排，聚焦於更精準的客群。

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Matthieu Blazy操刀的Chanel 香奈兒2026秋冬大秀引發關注之際，台灣Sogo復興館品牌門市同步以全新面貌亮相。知名經紀人、同時也是居家風格愛好者的廖亨利近日走訪，從「生活」視角切入觀察。他形容，這裡不只是傳統意義上的精品店，更像是一段被細緻編排、可以被親身走入的日常場景。

從客廳到臥室 精品回到生活本質
整體空間靈感來自Gabrielle Chanel（香奈兒女士）的私人寓所，並轉化為具有層次的生活分區。一樓如同迎賓的客廳，開放且明亮，讓人自然停留；二樓節奏放緩，更接近休憩與放鬆的場域；三樓則轉為私密空間，營造出專屬感。逛店的過程，不再只是單純移動，而像是在不同生活場景之間切換。

用家具取代展示 讓空間開始呼吸
不同於傳統精品店以展示櫃為主體，這裡讓家具成為空間的核心。桌子、沙發與座椅取代制式陳列，商品被自然地融入其中。廖亨利觀察，即使位於台北市中心，空間仍保有充足留白與尺度，讓視線與步伐得以放慢，回到更貼近生活的節奏。

▲▼ 。（圖／翻攝IG@hxxadotinfo）

▲Nancy Lorenz以日本金箔工藝打造不規則鏡面，於光影流轉間展現細膩層次，低調呼應品牌對東方美學的詮釋 。（圖／翻攝IG@hxxadotinfo）

材質與工藝 是品牌最隱性的語言
在細節之中，空間透過材質轉化品牌精神。二樓空間中，藝術家Nancy Lorenz創作的不規則鏡面作品，以日本金箔工藝呈現表面質地，在光影之間折射出細膩層次，也呼應香奈兒女士對東方藝術的喜愛。這些設計不以標誌為主，而是透過質感傳遞風格。

藝術與家具交融 打破物件界線
走進三樓VIP空間，設計語彙進一步被放大。設計師Aaron Poritz的椅子呈現如液體凝結般的造型，使家具不再只是功能性物件，而更接近藝術作品。這種介於靜態與動態之間的呈現方式，也讓空間體驗更具層次。

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▲Aaron Poritz以流動液態般造型重塑家具語彙，讓作品游走於功能與雕塑之間，為空間注入介於靜與動之間的層次張力 。（圖／翻攝IG@hxxadotinfo）

廖亨利觀察：細節，是最安靜卻最精準的設計
空間中亦引入藝術家Agnes Martin的作品，以鉛筆描繪的細緻線條，看似規整卻帶有細微不完美，使人需要更靠近觀察。這樣的安排，讓觀看從快速瀏覽轉為停留與感受，也為空間增添節奏。

廖亨利分享，這作品就像Matthieu Blazy操刀下的香奈兒服裝本身，看似簡潔卻藏有大量細節，例如不收邊處理或隱藏在結構中的巧思，往往需要更靠近才會發現。「我一直很期待Matthieu Blazy把這個矛盾美學、打破維度的各種邏輯概念繼續發揮在Chanel 香奈兒的未來。」

真正的質感 藏在細節之中
整體空間透過動線與物件形態，呈現出持續變化的感受，人在移動之中不斷切換視角與感知，使空間不只是靜態存在，而是一段可以被經歷的過程。廖亨利也指出，最令人印象深刻的往往不是第一眼的視覺，而是藏在比例、材質與邊角處理中的細節，這些不被刻意強調的設計，反而累積出空間的精緻度，也讓整體風格更加完整。當設計回到人如何在空間中移動與感受，精品的價值也從商品本身，延伸為一種可以被體驗的生活風格，讓空間不只是購物場所，更成為一種關於品味與日常的具體呈現。

▲▼ 。（圖／翻攝IG@hxxadotinfo）

▲Agnes Martin以細膩鉛筆線條呈現近乎完美卻帶瑕疵的畫面，引導視線停留細看，也呼應Matthieu Blazy在設計中藏於結構與細節之間的矛盾美學 。（圖／翻攝IG@hxxadotinfo）

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