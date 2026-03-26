《華燈初上》取景餐廳養蚊5年　新租客背景曝光

▲大安區安和路「婷亭翠玉」簡餐店擁30年歷史，過去還是夯劇《華燈初上》的取景地，空置5年多後迎來新租客。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

大安區安和路「婷亭翠玉」簡餐店擁30年歷史，過去還是夯劇《華燈初上》的取景地。該店在5年多前熄燈，並以每月15萬元招租，引發熱議，近期終於有新租客進駐，並正在裝潢。

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大安區安和路「婷亭翠玉」簡餐店擁30年歷史，頗有名氣，但在5年多前熄燈。該店面過去還曾是夯劇《華燈初上》的取景地，當時就是蘇美玉得知吳子維身世之後，與朱文雄見面並告知真相的餐廳。

2024年《ETtoday新聞雲》曾報導，該店面以每月15萬元招租，1樓30坪、地下室30坪，共計60坪。當時此租金價碼還在網上引發熱議，許多網友們直言「太貴了！」

▲「婷亭翠玉」簡餐店曾是夯劇《華燈初上》的取景地。（圖／ 翻攝自Netflix）

然而，近期該店面已有新租客進場裝潢，且看似已裝潢到尾聲，門口掛上一個頗具特色的「酩」招牌。據門口的裝修許可證，新租客為酩饗股份有限公司，剛成立不久，應該為新開的餐廳或酒吧品牌。

經查實價登錄，該店面租金實登未揭露。經查謄本，該店是由2店面合併，1間屋主為林姓自然人，持有多年；另1間屋主為3位傅姓自然人，在去年才透過分割繼承取得，

樂見商用不動產總經理韋昀廷表示：「以該店面每月15萬元的開價來看，推估成交價約落在13萬元，實在不貴。」為何會空那麼久？他說：「一來是過去招租期碰到疫情，二來推測可能是房東想法改變，譬如說原房東本來不想租給餐飲業，但後代繼承後想法不同。」

韋昀廷表示：「該店面位於安和路二段，靠近和平東路，店面效益不錯，區域空店面不多，且該區有上班族人口做為支撐，住戶們也都頗具資金實力，開設餐酒館營業額達130萬元、租金的10倍，不是件難事。」

住商不動產台北遠企加盟店東吳國源補充：「該區段不只安和路上店效不錯，緊鄰的敦化南路二段265巷也是美食勝地，義式餐廳、居酒屋、燒肉店等等都有，已形成美食的群聚效應。」

▲大安區安和路「婷亭翠玉」簡餐店租賃交易分析。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

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