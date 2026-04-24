月薪5萬輸慘？他崩潰同事「3萬有2房」　網一面倒：比不完啦

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近一名網友感嘆，原以為自己月薪5萬多算不錯，甚至比不少新人還高，沒想到和同事聊天後才發現，對方雖然只領3萬多，但家裡早已給了兩間台北市房產收租，連自住房也無貸款，生活毫無壓力，讓他瞬間心態崩潰直呼「真可悲」，貼文引發討論。

原PO表示，「以為自己5萬多薪資算不錯，比起新人高出許多」，但聊天後才得知同事雖然薪水較低，「家裡已經給他兩間台北市的房子收房租」，而且自住的房子也沒有貸款，來上班根本「開開心心沒煩惱」。反觀自己，「5萬多還要煩惱一堆東西，連房子都沒有」，忍不住自嘲「真可悲」。

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貼文一出，不少網友超有感，「其實還蠻多這種人欸！家裡已經有給房子，薪資對他來說……能打平生活開銷即可」、「看過領底薪，然後分紅年破百萬，結果他是股東之一，房子11間」、「我還碰到身價6億、整棟套房出租的也來上班。」

許多人則勸原PO別陷入比較心態，「比上不足、比下有餘，好好生活」、「你就算勝過他，也一定有人贏過你，比得完嗎？」「你怎麼不跟巴菲特比？跟郭台銘比？」

更有人點出現實，「人生的分水嶺叫羊水」、「3分天註定、7分靠打拼、最後90分靠父母」、「3萬多就是因為沒煩惱」、「家裡已經有房子的人，薪資只要能打平生活就好」，甚至指出壓力差異，「有人月薪10萬還要養全家，最後跟月光族一樣窮。」