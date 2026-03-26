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指標案交屋助攻！台南一條路登「申貸王」　800萬小宅搶手

▲▼ 國平北路 。（圖／記者張雅雲攝）

▲2025年台南核貸筆數最多的路段，由安平區「國平北路」以748件居冠。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台南房市購屋熱區路段再洗牌！根據房仲統計金融聯徵中心新增房貸資料，2025年核貸筆數最多的路段，由安平區「國平北路」以748件居冠，穩坐年度最熱門申貸路段，同時平均房貸金額約627萬元，也是前5大路段中門檻最低，呈現「量大、總價親民」的雙重特性。

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台灣房屋集團統計2025年台南熱門申貸路段前5名，依序為安平區國平北路748件、安南區安富二街221件、安南區安中二街190件、東區崇賢一路176件，以及歸仁區歸仁五路173件。從分布來看，前5名幾乎清一色落在新興重劃區，包括國平重劃區、溪東與安西重劃區、南台南站副都心及高鐵特區，顯示市場交易主力已由市中心轉向供給量較大的新案聚落。

台灣房屋安平加盟店店東徐碩廷表示，國平北路位處國平重劃區，屬純住宅環境，區內大樓屋齡多在10年內，街廓整齊，加上鄰近市政特區與安平港景觀優勢，具備遊艇碼頭等開發題材，帶動區域能見度。去年核貸量大增，主因約700戶指標案「興富發愛情海」交屋潮帶動，推升整體申貸量能。

▲▼ 。（AI協作圖／記者張雅雲製作，經編輯審核）

▲2025年台南市熱門申貸路段TOP5。資料來源：財團法人金融聯徵中心、台灣房屋集團。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

他指出，目前區內主力產品為25坪內2房含車位，總價約800萬元左右，對首購族與小家庭具吸引力；同時也有海景豪宅產品，吸引醫師、科技族與退休族布局，區段行情已站上4字頭，呈現「首購與高資產並存」的結構。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，新興重劃區因街廓完整、產品新穎，加上房價相較市中心仍具可負擔性，持續吸納首購族群。不過2025年整體房市交易趨緊，熱門路段成交量多來自過去預售案交屋，成為撐盤主力。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，目前市場進入「交屋撐量」階段，實際新增買氣有限，貸款熱區集中在既有供給釋出的區域。隨著新青安貸款優惠預計今年7月落日，總價約千萬元內的產品，短期內仍有機會出現一波進場潮，但後續是否延續，仍須觀察利率與政策變化。

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關鍵字：台南房市國平北路房貸熱區新興重劃區購屋

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