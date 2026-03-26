14坪總價逼近3000萬！　「最貴套房」單價飆破200萬

▲觀察雙北最貴的3筆預售套房交易，最貴單價破200萬元。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／台北報導

觀察雙北最貴的3筆預售套房交易，台北市最貴為大安區「瑞閣」，每坪飆破200萬元大關，14坪總價就要近3000萬元。新北最貴為永和區「蒲陽頂溪」，每坪108.5萬元。

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《住展》雜誌彙整雙北市預售案15坪以下套房產品，並為實價揭露前3高單價案，台北市是大安區「瑞閣」、「寶舖全健築知行」、與中正區的「恆美無界」，每坪最高價交易在193.5萬元至202.2萬元。

新北市則為永和區的「蒲陽頂溪」、三重區「環泥水澐」、板橋區「永康真」，最高單價是93.2萬元~108.5萬元。

《住展》雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示：「高房價與景氣不佳下，彰顯出套房具備低總價、好轉手、易出租優勢，在逆勢中仍見買氣，不少建商為此還會特別規劃小坪數，常是銷況節奏快的產品，尤其是坐落蛋黃區且以高檔規格打造的個案。」

▲雙北最貴預售套房TOP3。（AI協作圖／資料來源：《住展》雜誌，記者項瀚製作，經編輯審核）

「瑞閣」位在忠孝東區SOGO復興館正對面，「寶舖全健築知行」則在遠企一帶，「恆美無界」更是距大安森林公園不遠。新北市前三強亦均坐落精華的第一環行政區，鄰近捷運站，「蒲陽頂溪」、「環泥水澐」、「永康真」各屬頂溪站、三重站、府中站生活圈，地段無敵。

陳炳辰表示：「這類套房常利用在出租用途，估算投報率有近3%的可能，遂見置產客群身影，畢竟低總購置將有不小的轉手獲利機會，促使擁有資產的置產客保有進場意願。」

代銷業者、弘璽地產總經理蕭弘楷表示：「權狀低於15坪的物件，在貸款上具有抗性，且自住機能及舒適度較差，通常建商要規劃此類型產品時，都會在考量該區有很高的租賃需求，像是台北市中心、桃園機場附近的低基期重劃區等等，或是一些郊區，產品適合定位為second house。」

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