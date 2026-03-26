丟比買貴！建築廢棄物每米3千元　裝潢「減廢」成新寵

▲新式磁磚結合隔音墊與木地板的卡榫，不需要清除原磁磚即可施作。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

經歷土方之亂，不僅是土方問題浮上檯面，連帶建築廢棄物的收費也飆高，目前行情來到每立方米3000元，這也意味著清理廢棄物比乾淨原料還要貴。今（26）日澳司穆特磁磚地板台中旗艦店開幕，採用卡榫式磁磚木地板，不僅可以減少廢棄物產生，施作時間也能省50％。

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2001年起台灣《建築技術規則》規定。所有建物樓地板必須符合防音降噪17分貝，因此在過去10年間，大部分的磁磚的施工不是採用高架做法，就是採用增加8公分水泥砂漿去鋪墊，1坪成本突破萬元，也讓不少營建業者捨棄磁磚，最終採用木地板。

台灣澳司穆特董事長許宏承提到：「不僅是新建案，更多的是560萬戶老屋的改建商機，新式磁磚結合隔音墊與木地板的卡榫，不需要清除原磁磚即可施作，一天可施作40坪面積，裝修時鄰居也不需要忍受施工噪音。」

另外，CAESAR凱撒衛浴同樣也推出「彩鋼整體浴室（UB）」，以創新科技結合設計美學，打造安全、美觀又實用的廚衛空間。凱撒衛浴董事長蕭俊祥表示：「整體浴室系統已成為建築配備主流，以成熟的製程與模組化系統，擴大應用至住宅、商辦、旅宿與長照機構等多元場域，也能靈活適用於老屋翻新工程。」

立穩營造董事長陳舜智表示：「從成本結構與工期管理角度觀察，現在最貴的不是材料，而是『丟東西』。包含室內裝修，若採傳統打除磁磚再重做，不只廢棄物費用高，還包含人力、清運與工期延長等隱形成本。」

他進一步指出，在缺工與工期壓縮的雙重壓力下，市場開始傾向「減廢施工」與「乾式工法」，省去打除與清運程序，不過未來是否能大規模導入，關鍵仍在法規認可與消費者接受度，但可以確定的是，「少拆、少丟、快施工」會是接下來營建市場的重要趨勢。

▲台灣澳司穆特董事長許宏承（右）看好未來560萬戶老屋的改建商機。（圖／記者陳筱惠攝）

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