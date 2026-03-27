歷練4單位圓夢拚上主管職　信義企業集團MA計畫加速人才多元成長

▲信義企業集團MA黃柏瑋加入MA計畫的初衷，就是希望邁向管理職、打造有發展性的職涯，去年僅30歲的他也順利「達標」圓階段性夢想。

圖、文／信義企業集團提供

在新世代人才重視「快速成長」與「職涯選擇權」的趨勢下，企業如何打造滿足高潛力人才期待的培育機制，成為關鍵課題。信義企業集團觀察，尤其優秀MA人才不再只追求高薪，更在意能在短時間內接觸多元場域、累積決策視野，並真正邁向管理職。因此，信義企業集團持續優化MA計畫，讓人才不只是「被培養」，而是「被加速成長」。

信義企業集團是目前台灣不動產業唯一推出集團級MA計畫的業者。第五屆計畫延續前四屆規格，包括兩年培訓期間保障月薪7萬元、年薪120萬元，表現優異者更可達150萬元；更關鍵的是，這份承諾不只是薪資，已有完訓者在30歲前順利接任主管職，其中包含第二屆MA黃柏瑋的職涯故事。

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黃柏瑋擁有多元的學經歷背景，大學雙主修教育與經濟、在美國取得企管碩士學位；畢業後，他在洛杉磯一間販售美容美髮產品的企業，擔任行銷工作，返台後，他短暫投入電商的MA計畫，雖未久待，但已讓他確定「擁有輪調機會、能與高階主管互動、邁向管理職」是日後求職的三大條件，這也是黃柏瑋最終決定踏入不動產業，選擇信義企業集團MA計畫的關鍵。

兩年期間，黃柏瑋輪調了第一線房仲門市、AI應用發展部、生態圈事業處、網站運營管理部，結訓後，則晉升為生態圈事業處轄下「社區幫運營」組級主管。黃柏瑋說，無論是房仲門市或集團總公司三個幕僚單位，都是過去求學、工作階段不曾經歷的領域，而這正是輪調機會最大的優勢，「讓我可以嘗試不同的工作性質、培養不同的技能、短時間接觸不同主管的帶人風格。」

黃柏瑋舉例，他的職涯目標是希望擔任管理職，「正常來說，我可能不會有機會接觸業務工作」，而在分店歷練的半年中，他和分店夥伴一起做社區服務，也替客戶介紹物件，「滿足客戶需要、提供專業服務」的成就感，是他不曾有過的體驗，也讓他更了解房仲本業起家的信義企業集團；而在數位相關部門輪調時，他跟著主管、同事接觸快速崛起的AI領域，學習到的技能、累積的抗壓能力，在在都是「拿不走」的實力。

最特別的是，信義企業集團MA計畫有完善的陪跑機制，包括學長姐、部門主管都秉持手心向下的企業理念，大方分享工作心法，例如當時他每個星期和部門主管都有1小時討論機會，「就像是教你如何當主管的家教課！」成為他如今擔任管理職最重要的養分來源。

信義企業集團指出，MA計畫完訓者，都是具有即戰力及策略思維的人才，發展路徑不局限於單一事業體，且有機會擔任管理職，除了黃柏瑋，第一屆MA童莉婷深耕代銷領域，現也擔任信義代銷永續研展組主管，這不僅是國內不動產業唯一的集團MA計畫，也是集團海內外多元布局下的最大優勢。黃柏瑋也說，若是心態上能夠正向思考、不畏培訓期間高強度學習，且對自身職涯不設限，希望多元嘗試的新鮮人，都相當適合挑戰信義企業集團MA計畫。

信義企業集團MA計畫鎖定海內外學士學歷以上、工作經驗2年內，且外語檢定符合標準（TOEIC 750分以上或同等證明，或具日文N1檢定）的新鮮人參與，尤其適合想要「一路試、一路闖」，「把可能性變實力」、「把夢想變方向」的優秀人才。招募日期即將進入最後倒數，收件至4月7日止，招募計畫與投遞履歷方式，可參考信義企業集團招募官網（https://lihi3.me/2jhG3）。