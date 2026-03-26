實況主年收千萬「竟住在社會住宅」　他喊一切合法：不爽去檢舉

▲知名實況主羅傑。（圖／記者蘇晟彥攝）



記者施怡妏／綜合報導

人氣實況主羅傑（Roger）近期在直播中，意外透露住家地址，居然住在社會住宅，身為台灣知名的實況主，收入一定很可觀，卻住在社會住宅，引起熱論；許多人大喊檢舉，「他這麼有錢不該住社宅」，甚至有人跑到Google地圖洗版評論。對此，羅傑則回應「一切合法，不爽去檢舉。」

羅傑直播洩住處 住台北市社宅



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羅傑當時與好友薛喜開實況互動，網路突然斷線，不久後恢復正常，直播自動重新連線，羅傑沒注意到，意外說出住家地址；不過羅傑沒有說出完整地址，只說出幾號幾樓，網友隨即循線找到相關地點資訊，認出該地址為北投社會住宅。

羅傑透露，家裡有些原因，屬於中低收入戶，現在與媽媽同住，社宅是以媽媽的名義申請，「因為我媽說不住白不住啊，她說先加減住啊」、「那個就是要用抽的，你夠賽就會抽中」。

羅傑強調：一切都合法



網友紛紛質疑，身為知名實況直播主，收入一定很可觀，「怎麼可以住社會住宅？」羅傑則表示，「拜託，趕快查，X你X的，懶得跟你們解釋那麼多。」

就有網友在PTT以「年收千萬實況主：我住社宅一切合法」為題發文，指出羅傑直嗆「一切都是合法的，不爽就檢舉。」

底下網友紛紛表示，「要嘛隱匿收入逃稅，要嘛不符社宅直系親屬規定」、「早上有人檢舉囉」、「這種高調的，一定被處理啦」、「等著看後續」、「合法入住，但是認真審查也是能抓出來啦」、「這麼高調，國稅局應該很高興」、「通常大聲的人下場…等看戲」、「沒辦法，只要有法就有漏洞可以鑽」、「社宅都是有錢人在住的啊！停車都滿滿超跑」。