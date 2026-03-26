直擊高雄國賓「搭鷹架開拆」　最具爭議危老案最新進度曝光

記者張雅雲／高雄報導

高雄國賓飯店2023年熄燈後，啟動重建計畫，過程一波三折，頻遭鄰近住戶組成自救會不斷抗議，去年底樓高由58樓、52樓分別調降為55樓及48樓，調降後仍為高雄次高住宅大樓，近期整棟建物開始拆除，大陸建設證實，目前現場正進行拆除，該案不在今年推案計畫內。

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▲高雄國賓飯店2023年熄燈後，啟動重建計畫，近期整棟建物圍上鷹架開始拆除。（圖／記者張雅雲攝）

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國賓飯店與大陸建設、厚生公司2021年三方簽約，宣布高雄國賓飯店將正式熄燈並申請危老重建，當時曾透露預計2024年推案，2023年1月底熄燈後，過程一波三折，不斷遭鄰近住戶組成的「高雄國賓飯店不當容積自救會」，抗議該案不符危老條例。

▲該案規劃興建地下6層、地上55層的商店、餐廳、集合住宅新建工程，樓高210公尺。（圖／翻攝自高雄市都市設計審議會議記錄）

大陸建設也在去年表示，原規劃2棟主建築，樓高由58樓、52樓分別調降為55樓及48樓；地下層由7層減為6層；建蔽率則從42.37%降至41.78%，以降低量體、改善通風採光，回應外界關切。

根據最新的都市設計審議會記錄，環保局、諮詢委員分別透露，該案2023年2月1日起開始溝通，時間長達近3年，投資單位確實也作了許多修正，目前規劃興建地下6層、地上55層的商店、餐廳、集合住宅新建工程，樓高210公尺。

▲國賓飯店正對愛河，具市中心稀有的河岸首排景觀。（圖／記者張雅雲攝）

以目前規劃高度約210公尺推估，該案若完工，將成為高雄僅次於地上68層、樓高267米的「遠雄THE ONE」，直接空降為高雄次高住宅大樓。緊接著則是樓高41層、樓高171米的「國硯」。

大陸建設也證實，目前現場正圍上鷹架開始進行拆除，但推案時程仍未定，代理發言人葉昭慶強調「不在今年推案計畫內」，後續推案時程仍須視審查進度而定。

▲高雄市國賓飯店拆除小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

高雄市市調協會理事長蔡博丞表示，國賓飯店正對愛河，具市中心稀有的河岸首排景觀，周邊屬南高雄高資產族富豪區，區域房價本來就有撐。而愛河最精華的愛河灣周邊，目前包括京城「京梧桐」只在預售階段賣出2戶就封盤，2021年最高價達61萬元，立信建設「立天下」最高則落在65萬元，景觀宅已站上6字頭。

國賓案本身的開發成本確實高，包含飯店拆除、廢棄物清運、基地深開挖、連續壁及超高樓營造成本，墊高營造門檻，開價勢必不會低，外界預估未來開價至少也要7字頭。

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