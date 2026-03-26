▲裝潢不只看風格！一次搞懂崁燈、投射燈、間接光，燈具搭配打造空間質感 。（圖／記者王威智攝）

記者王威智／綜合報導

不少人在裝潢時，習慣將預算集中在家具與建材，卻忽略真正左右空間氛圍的關鍵，其實是燈光配置。設計圈普遍認為，即使在空間設計與家具陳設上投入大量預算，最終決定質感的，仍是光線如何被安排與運用，進而形塑整體氛圍。

但對多數人來說，燈光設計往往停留在「亮不亮、暖不暖」的直覺層次，卻不清楚背後其實有一套邏輯。從崁燈、投射燈到間接燈帶，每一種燈具都有明確的功能與角色。理解這些基本分類，不僅能在規劃自家空間時更有方向，也能在與設計師溝通時，更精準表達需求，而非僅停留在抽象的風格描述。

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燈光設計核心在分層配置

一般照明可分為基礎照明、重點照明與氛圍照明三種。近年室內設計趨勢逐漸轉向分層照明配置，透過不同光源的搭配，讓空間在亮度之外，也能呈現層次與氛圍變化，成為住宅與商業空間的主流做法。

因此，設計師常用崁燈負責提供整體亮度，投射燈用於強調牆面或展示物件，間接燈帶則透過反射光營造柔和氛圍。三者相互搭配，使空間從單一明亮轉為具有層次的視覺表現。

▲以天花反射光、櫃體燈帶與床頭間接照明層層堆疊，讓空間在隱藏光源中呈現柔和、舒緩的生活氛圍 。（圖／記者王威智攝）

投射燈與間接光成為主流

相較過去以單一主燈為主的設計，近年更常見以投射燈與間接燈帶為核心的配置方式。投射燈能精準打亮特定區域，建立視覺焦點；間接光則讓光線分布更均勻，提升整體舒適度與空間細膩度。

燈光配置影響整體質感

實務案例顯示，即使使用高單價建材，若燈光配置不當，空間仍可能顯得平面或刺眼。反之，只要光源配置得宜，即使預算有限，也能有效提升整體質感與使用體驗。

▲不同燈具與效果，一張圖一次看懂。（圖／記者王威智整理，Chat GPT繪製）

從理解燈具開始 提升空間掌握度

對一般居住者而言，認識燈具的基本差異，是掌握空間質感的第一步。無論是自行規劃或與設計師討論，當能清楚區分不同光源的用途與效果時，空間呈現也更容易貼近實際需求。

設計關鍵在光而非物件

規劃空間時，應優先思考光源位置與使用情境，再進行家具與風格配置。當亮度、重點與氛圍三者取得平衡，空間才會呈現完整且具層次的設計效果。