房價外溢熱區失靈？　屋主「只求領回本金」引發比價大戰





▲2021年前後，太平的新光重劃區憑藉總價門檻相對親民、快速吸納首購與投資買盤。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

曾被視為台中房市外溢熱區的太平新光重劃區，如今市場氛圍明顯反轉，4年前「一屋難求」個案比比皆是，近期卻傳出部分屋主低於成本求售。信義房屋專家表示，周邊社區的房型餅無太大差異性，因此可選擇性多。

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回顧2021年前後，在資金寬鬆與台中市區價格外溢帶動下，太平新光重劃區憑藉總價門檻相對親民、街廓新穎與生活機能逐步到位，快速吸納首購與投資買盤，「閉著眼買都賺」幾乎成為市場共識。

但隨著近2年房市景氣反轉、信用管制收緊，加上交屋潮陸續湧現，區域供給量明顯放大，過去以短期轉手為主的投資客開始面臨資金壓力，市場也陸續出現認賠求售個案，部分屋主開價回落至接近，甚至低於當初取得成本，只求順利出場。

如目前進入交屋階段的拓建「悅見山」高樓層2房2廳2衛，權狀坪數40.96坪物件，過去取得成本1387萬元，如今在《591房屋交易網》中以1337萬元掛售。

另外隔壁鄰居成屋5個月的「御閑之森」，也出現3房2廳2衛物件，掛售價格1397萬元，而實際屋主取得價格落在1380萬元，扣除過戶契稅、規費等，等同賠售。

▲近2年房市景氣反轉、信用管制收緊，加上交屋潮陸續湧現，區域供給量明顯放大，出現賠售線倒貨現象。（圖／記者陳筱惠攝）

信義房屋太平新興店經理吳駿廷表示：「太平新光重劃區大部分為2房、3房產品，當釋出量明顯增加，整體區域進入比價與去化壓力並存的盤整期，而最初期取得的屋主有成本優勢，近期要交屋的屋主，若僅以回收本金為目標，價格彈性相對較大。」

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章說：「過去太平新光重劃區估計總戶數超過4000戶，在產品規格普遍相近的情況下，具備品牌力或特殊條件（如公園第一排、指標建商）的個案，仍能形成價格區隔。」

不過面對市況，吳俊霆分析：「目前差異性其實不大，主要就是樓層、是否朝向74號等條件差別，目前主流總價約落在1200萬元上下，貼近首購族新青安貸款門檻，目前政策微鬆綁，預估市場降溫但不失速。」





▲太平新光重劃區大部分為2房、3房產品，當釋出量明顯增加。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）