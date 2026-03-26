省下千萬住中正區！　麗寶推地上權案「行情價打7折」

▲麗寶集團積極布局地上權，目前在台北市手握10塊住宅土地，今年將推出2案，都是中正區的角地。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／台北報導

麗寶集團積極布局地上權，目前在台北市手握10塊住宅土地，今年將推出2案，都是中正區的角地，分別位於杭州南路、臨沂街，代銷透露產品規劃及價格。事實上，台北市中心地上權推案稀少，前一場同位於中正區，最新轉手單價近130萬元。

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麗寶集團積極布局地上權，過去在台中、新北都曾推出個案。而首都台北市，麗寶集團手握10塊地上權住宅案土地，其中名軒開發的「首學杭州」、鵬程建設的「首御臨沂」將在Q3推出，兩案合計總銷35億元。

麗寶表示，「首學杭州」位於杭州南路、銅山街口，鄰近台大醫院、中正紀念堂，步行就到捷運信義線、板南線，規劃地上15樓、地下5層，坪數設定在15~20坪，目前正興建中。

「首御臨沂」則位於濟南路與臨沂街口，緊鄰華山文創與大安森林公園，步行可到捷運忠孝新生及與東門雙捷運站，規劃地上7樓，坪數設定在15~18坪，目前已完工。

價格方面，得意佳副總陳威任透露：「2案總價帶落在2000~3000萬元，對比周邊新案行情，約是7折價左右，等於一間房子就省下1000~1500萬元，此外這兩塊地上權都是70年期，交屋後都至少可使用62年。」

陳威任分析：「北市精華區地上權的買盤多元，除預算有限的首購族、爸媽替二代在家裡附近置產外，也鎖定原住在老舊公寓的換屋族群，坦白說台北市蛋黃區角地小坪數住宅實在少見，尤其是入手門檻更輕鬆的地上權案。」

▲「虹耀今采」屋齡2年，基地位於杭州南路二段巷內，同樣是規劃1房的小坪數，最新轉手單價近130萬元。（圖／翻攝自Google Maps）

《住展》雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，台北市過去地上權案推案稀少，以市中心來說，前一場為3年前的「虹耀今采」，成屋屋齡2年，基地位於杭州南路二段巷內，同樣是規劃1房的小坪數，基地205坪、總計51戶，最新轉手單價近130萬元。

不過，陳炳辰提醒，地上權案在銀行貸款上可能比較苛刻，基本上較難貸到8成，此外未來轉售時，下一手買方須承接前屋主的已繳本金，若太久後才轉手，恐怕會比較不容易。

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