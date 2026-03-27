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把員工當家人　興連城「有溫度的管理」打造最暖建商

圖、文／興連城開發提供

建商不只比建築　興連城從「人」出發
在市場競爭激烈的時代，多數建商以施工品質與建案規格強調品牌價值，興連城開發，卻選擇以「人」切入品牌定位，企業核心著重「以人為本」，建立有溫度的職場環境，走出不同經營路線。

興連城開發成立於2019年，總經理周惠賓以「善良、正直、誠信」為核心價值，從內部制度著手，希望先穩定團隊，再回到產品本身，建立品牌長期競爭力。

把員工當家人　興連城「有溫度的管理」打造最暖建商（圖／興連城提供）

▲興連城開發以「人」為核心切入品牌定位，企業核心著重「以人為本」，建立有溫度的職場環境，在競爭激烈的建築市場中走出不同經營路線，也成為事業版圖快速崛起的關鍵。

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6年拚出百億案量　推案動能持續升溫
 興連城開發由代銷起家，如今跨足建設與代銷事業，目前在線銷售個案有「興連城pro+」、「行樂日和」、「敘青田」、「里山美術」與「白隅」，預計今年再推出「中川月亮灣」、「高大援中案」、「橋頭2期案」、「橋頭3期案」及「巨蛋保靖案」，共5案，整體推案總銷達100億元，未來「台南高鐵案」、「漢神巨蛋案」、「崇德案」、「馬卡道案」、「五福案」、「富民案」等多筆開發用地，總銷粗估達200億元。

成立短短6年即達成百億推案成績，其核心關鍵在於總經理周惠賓以「以人為本」為經營主軸，透過優化福利制度強化職場環境，凝聚團隊向心力，更進一步強化品牌的信任與認同。

完整員工福利制度 從健康到生活都照顧

把員工當家人　興連城「有溫度的管理」打造最暖建商（圖／興連城提供）
▲興連城開發建築團隊全員工穩定福利制度，以實質福利強化加強員工對於公司的向心力。

總經理周惠賓表示「員工是企業最重要的資產」，由代銷轉型為建設公司，也逐步完善內部制度，陸續建構出完整的員工福利制度，包括開工、生日禮金，每年端午與中秋節贈送禮品，另給予購屋優惠。

為打造品牌形提升服務專業，公司每2年1次發放制服，幫員工免去治裝費、每2年1次健康檢查，以及結婚、生育禮金、喪葬補助等。每年尾牙抽獎，未滿半年員工也有獎金5,000元，滿一年以上員工獎金1萬到10.8萬元，並鼓勵員工攜眷一同參加。

年年員工旅遊 以行動凝聚團隊向心力
打造理想職場環境，凝聚團隊向心力，提供國內、外旅遊，自2019年安排東京、橫濱迪士尼5日遊後，2020至2022年間雖受疫情影響暫停海外行程，仍改以宜蘭、馬祖等國內旅遊延續福利制度；隨著邊境解封，2023年開放同仁自由組團，足跡遍及日本大阪關西、黑部立山，以及泰國、義大利等地，2024年則前往澳洲雪梨，去年再推出日本北海道6日遊，鼓勵同仁在工作之餘放鬆身心，更提升團隊交流。

把員工當家人　興連城「有溫度的管理」打造最暖建商（圖／興連城提供）

▲年年規劃員工旅遊，足跡涵蓋台灣、日本、泰國、澳洲與義大利等地，進一步凝聚團隊情感。

年終保障2至4個月　福利加碼堪稱業界指標
興連城建設部門福利加碼堪稱業界指標，相對多數建商會看當年度公司業績，決定年終發放與否及金額，興連城則制定每年穩定發放2～4個月年終獎金。

建設部門更提供每年2天「身心調適假」，不需理由、不扣薪；並每兩個月一次週五提早於下午4點下班，同樣不補班，讓員工能在工作與生活之間取得平衡，致力打造具歸屬感的工作環境。

從員工到住戶　傳遞有溫度的品牌價值
總經理周惠賓強調「先照顧好員工，團隊穩定後，產品自然會好。」，從打造良好職場環境與制度出發，將有溫度的人性化管理落實到員工的生活層面，透過內部良善的文化累積，進一步轉化為客戶對品牌的信任。

把員工當家人　興連城「有溫度的管理」打造最暖建商（圖／興連城提供）

▲強調「先照顧好員工，產品自然會好」，將企業「家」文化從內部員工認同，向外擴散至產品品質、客戶服務上，傳遞有溫度的企業品牌形象。

在競爭激烈的建築市場中，興連城從「有溫度的管理」出發，將「善良」、「正直」、「誠信」的企業精神，實際實踐在公司治理上，更延伸至每一個社區與家庭，將品牌認同不只停留在建築品質本身，而是融入到人與生活的連結。

關鍵字：興連城建商建築

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