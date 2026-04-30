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水湳核心2219坪地標卡位！「亞昕THE ARC」攜手Aedas打造世界級住宅

▲▼ ET即賞屋中區,ET即賞屋,亞昕建設,亞昕THE ARC,水湳經貿園區,台中科學園區,台積電,劉姿麟,超巨蛋,綠美圖,國際會展中心,Aedas,台中。（圖／擷取自影片）

▲亞昕集團攜手國際大師團隊Aedas，於水湳中央公園核心打造地標之作「亞昕THE ARC」，以稀缺基地條件結合國際級設計語彙，為科技菁英開創不可複製的世界級居住視野。（圖／擷取自《ET即賞屋》影片，下同）

房產中心／綜合報導

台中的城市版圖正經歷一場劇烈位移，跟著擁有資深財經主播背景的《ET即賞屋》主持人劉姿麟的腳步，站在台中科學園區的門戶，眼前是台積電最新啟動的1.4奈米廠計畫。劉姿麟指出，這座工廠的背後隱含著巨大的經濟能量，預計在2028年能創造高達5,000億元的年營業額，並帶來4,500個高薪工作職缺。產業重心的移動也直接影響了菁英族群的居住版圖，當全球最先進的製程落腳中科，一條全新的高薪經濟鏈也隨之成形。

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▲▼ ET即賞屋中區,ET即賞屋,亞昕建設,亞昕THE ARC,水湳經貿園區,台中科學園區,台積電,劉姿麟,超巨蛋,綠美圖,國際會展中心,Aedas,台中。（圖／擷取自影片）

中科園區的擴張，無疑吸引了大量高薪工程師、資深管理階層以及供應鏈相關人才同步進場。劉姿麟在走訪中發現，這群科技菁英在選擇居住環境時，對於「華麗包裝」的追求已轉向對「時間效率」與「生活品質」的極致要求。對他們而言，每天省下的通勤時間，就是最奢侈的自我投資。這也讓緊鄰中科、具備強大生活機能的「水湳經貿園區」，成為這群高科技人才心中的理想居住首選。

▲▼ ET即賞屋中區,ET即賞屋,亞昕建設,亞昕THE ARC,水湳經貿園區,台中科學園區,台積電,劉姿麟,超巨蛋,綠美圖,國際會展中心,Aedas,台中。（圖／擷取自影片）

未來600億巨蛋領航人流紅利，水湳一躍成為國際城市引擎
離開忙碌的生產線，跟著劉姿麟進入水湳核心地帶，映入眼簾的是正在蓬勃建設中的重大工程。劉姿麟舉例，包括近期最熱的話題，也就是由台中市政府招商,中信集團台灣人壽評估投入,預計投資金額600億元打造「超巨蛋」，除了作為一棟規模預計超越臺北大巨蛋的體育場館，也被視為台中邁向國際級活動城市的關鍵節點。「未來這裡將舉辦國際級賽事、演唱會與各類大型展演，為區域帶進源源不絕的國際人流與商業契機。」

無論是在地居民、投資者亦或是藝文愛好者，近期最關注的焦點即是，水湳經貿園區如今已被譽為全台灣國際建築密度最高的區域。近日最吸睛的莫過於，由普立茲克獎得主妹島和世與西澤立衛設計的「綠美圖」，在完工後首月參觀人數便突破30萬人次，成為全球矚目的美術館地標，成功讓水湳率先在國際舞台發光。緊鄰其旁的台中國際會展中心，其規模甚至超越台北世貿與南港展覽館，正式營運後將成為全台灣最大的會展場地。

「當『超巨蛋』、『綠美圖』與『會展中心』三大建設連成一氣，再加上未來捷運橘線的交通優勢，水湳將形成一座高運轉的城市引擎。」劉姿麟看好，將藝術、商業、休閒與交通融為一體的規劃，也讓水湳具備了與國際大都會對標的實力。

▲▼ ET即賞屋中區,ET即賞屋,亞昕建設,亞昕THE ARC,水湳經貿園區,台中科學園區,台積電,劉姿麟,超巨蛋,綠美圖,國際會展中心,Aedas,台中。（圖／擷取自影片）

鎖定現代科技菁英需求，打造極致效率的生活圈
在現今高科技族群的眼中，理想居住環境必須在「工作」與「生活」之間取得完美平衡。劉姿麟指出，亞昕集團推出的最新力作「亞昕THE ARC」，即是在這樣的理念與背景下應運而生。「該案地理位置優異，精準插旗在30米寬的水湳中科路黃金軸線。對於在中科工作的工程師或主管來說，下班後僅需數分鐘車程，就能從高壓的廠區環境，從容回到水湳核心的寧靜住宅，徹底落實現代科技族理想的效率生活。」

「亞昕THE ARC」擁有2,219坪大尺度基地規劃，同時也具備三面臨路的稀有條件，周邊機能亦已完備。無論是步行或短程車行距離內，即可抵達緊鄰的中清路商圈與逢甲商圈，生活採買、大啖美饌、休閒機能一次到位，讓科技人迅速切換「工作模式」與「家庭模式」的環境，正是現代菁英渴望的居住狀態。

▲▼ ET即賞屋中區,ET即賞屋,亞昕建設,亞昕THE ARC,水湳經貿園區,台中科學園區,台積電,劉姿麟,超巨蛋,綠美圖,國際會展中心,Aedas,台中。（圖／擷取自影片）

國際大師親自操刀，盡顯稀缺地標的收藏價值
在水湳眾多的開發案中，能被中央公園環抱的基地極其稀有。劉姿麟也透過鏡頭，引領大家走入這片佔地廣闊的綠意。極佳的景觀視野，象徵不可複製的居住尺度，走訪過各大豪宅區的劉姿麟也不禁讚歎，「正因為具備如此稀缺的基地條件，亞昕建設才得以邀請到曾名列全球五大建築師事務所的Aedas團隊，為這塊土地量身打造酒店式住宅作品。

「Aedas在全球定義了無數指標地標，包括新加坡濱海灣金沙酒店、杜拜金融中心，以及台中人熟悉的『台中之鑽』。此次由Aedas設計總監溫子先親自操刀的『亞昕THE ARC』，將國際級的設計語彙帶入水湳，該案勢必成為水湳最受矚目的世界級建築！」

▲▼ ET即賞屋中區,ET即賞屋,亞昕建設,亞昕THE ARC,水湳經貿園區,台中科學園區,台積電,劉姿麟,超巨蛋,綠美圖,國際會展中心,Aedas,台中。（圖／擷取自影片）

上市櫃公司亞昕集團創立33年，憑藉深厚的營造實力，將這座與世界對標的酒店式住宅作品優雅落腳台中。隨著各項重大建設陸續於水湳到位，這座高運轉的城市引擎接下來要迎接的，是更具生命力的城市脈動。

亞昕【THE ARC】
接待會館：臺中市西屯區經貿路與經貿三路二段
聯絡電話：04-2242-6888
官網：https://go.hiyes.tw/8zedp6
建案代銷：海鉅開發股份有限公司

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