媽突討薪資單喊「在老家買房」　女列開銷壓力大

▲女子離家工作7年，母親多次向她討薪資單，稱要買房。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

買房本該是喜事，卻成了馬來西亞吉隆坡遊子的沉重枷鎖。一名離鄉工作7年的女子透露，平時不太常聯絡的母親最近頻頻向她索取薪資單，說是要在家鄉購買全家人的第一間房，要用她的薪資單協助申請房貸，這讓自身財務狀況不寬裕的她感到不安，陷入親情牽絆與財務風險的兩難境地。

離家工作7年 母突討薪資單喊買房

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星洲網報導，這名女子發文稱，她與母親的關係並不親近，自從離家工作後，她與母親的聯繫有限，但在過去這兩周期間，母親多次向她索取薪資單，說想在家鄉買房。

儘管女子母親保證一切狀況都在掌控之中，也強調會動用公積金當作房子的頭期款，但女子仍覺得風險不小，倍感壓力。

財務狀況不寬裕 網友這樣說

女子盤點自身財務現狀，其實手頭並不寬裕，每月要償還進修專業認證課程的3350令吉（約新台幣2.7萬元）卡費，另外還有車貸、車險儲備金、高等教育基金（PTPTN）貸款以及在吉隆坡的日常生活開銷。

女子直言，除非父母能預先準備5000至8000令吉作為緊急緩衝資金，才敢考慮把貸款掛在自己名下，但她預期這項要求未必會被父母接受。

此文一出引發不少網友討論，有人提醒，這類家庭貸款若缺乏明確保障，不宜輕易參與其中，且購屋背後的維修、稅務與水電也是開銷，若沒有安排妥當，最終這些負擔可能落在貸款名義人身上。

也有人建議，女子應該要進一步釐清還款計畫、期限與最壞情況的應對做法，因為不少家庭借貸糾紛往往源自前期規畫不足。