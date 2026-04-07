房市現U型反轉　大咖建商總座認：現在姿態最軟

▲手握超過2百億推案量的豐邑集團，2026年預計交屋量上看2800戶。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

手握超過2百億推案量的豐邑集團，2026年正式啟動「千億佈局」計畫，豐邑集團總經理邱崇喆指出，全集團預計交屋量上看2800戶，市場呈現Ｕ型反轉跡象，自住客可以出手，因為「現在是建商最軟的時刻。」

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豐邑集團重兵集結台中七期重劃區，一舉開發2大指標案，總銷規模合計突破千億元，刷新區域開發量體。其一為座落於市政路、惠中路口的「七期豐邑塔」，規劃53層複合式地標建築，總銷約550億元，低樓層將導入自營商場「豐邑豐生活」。

另一案則位於市政路與河南路口的住宅開發案，總銷約400億元，攜手國際設計團隊CCD操刀，規劃兩棟45層地標住宅，強化七期國際化城市意象。

▲豐邑集團重兵集結台中七期重劃區，圖為53層豐邑塔模擬圖。（圖／記者陳筱惠翻攝）

面對當前房市氛圍，邱崇喆直言：「投機買盤已明顯退場，市場逐步回歸自住需求本質，『現在反而是建商姿態最柔軟的時候』，無論付款條件或合作彈性都相對提高，對自住客而言，是近年少見的進場時點。」

除大型開發案外，豐邑上半年由總銷約30億元的機捷特區「景立方二期」打頭陣，下半年則視市場氛圍靈活調整策略。

豐邑2026年交屋版圖橫跨林口、竹北與台中，包括林口「豐邑GREEN IN」、「豐邑森活」，竹北「浩瀚寬郁」、「豐邑豐采」，以及台中「豐邑豐禾」、「浩瀚景立方」、「浩瀚創立方」、「豐邑太原YES」、「浩瀚ONE+」等案，累計2800戶的交屋量。

▲豐邑集團總經理邱崇喆認為，現在是建商姿態最柔軟的時候，對自住客而言，是近年少見的進場時點。（圖／記者陳筱惠攝）

針對2026年房市走勢，邱崇喆分析：「隨著市場逐漸適應政策節奏，加上近期第二戶房貸成數略有調整，顯示政府態度從全面緊縮轉為適度鬆動，谷底總會反彈，此次將成Ｕ型溫和的反轉。」

品悅大勢負責人邱子蘅認為：「目前市場結構已轉向自住導向，建商為爭取消費者認同，除持續強化產品規劃與服務品質外，也在付款條件上提供更大彈性。在政策微調、產品升級與價格修正下，對於有換屋需求或長期資產配置考量的族群而言，當前的確是相對有利的進場布局時機。」

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