最困擾不是噪音！　民調揭房屋居住3大痛點

▲日常居住經驗中，最令民眾困擾的問題前3名分別為水電管線無法升級、隔音與噪音、耐震度擔憂。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／台北報導

日常居住經驗中，最令民眾困擾的問題前3名分別為水電管線無法升級、隔音與噪音、耐震度擔憂。此外，理想居住條件前3名分別為好視野與鄰居、無污染及噪音、擁綠意及機能。

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社團法人建築安全履歷協會、富比士網路科技共同委託遠見民意研究調查「住宅優化升級體檢」，針對當前房屋居住痛點、未來住宅必備升級項目、理想生活新標準等面向進行調查。

首先，目前居住經驗中最令民眾困擾的問題前3名分別為，水電管線無法隨科技升級（41.1%）、隔音與噪音問題（37.5%）、耐震度擔憂（32.3%）。

建築安全履歷協會理事長戴雲發表示：「透過政府的鼓勵、輔導，甚至規劃，房屋品質也會越來越好，像是 2021年掛號申請的住宅建照個案，在分戶樓板得達到降低衝擊音17分貝以上，減少民眾相當在意的噪音困擾。」

戴雲發表示：「建築裡頭，還有相當多的環節可以做得更好，建議政府鼓勵業者們做到建築安全履歷，透過系統化工程，將各種工項透明揭露，讓整體建築品質升級。」

▲建築安全履歷協會、富比士網路科技舉辦「住宅優化升級體檢」記者會。（圖／記者項瀚攝）

此外，理想居住條件前3名分別為，好視野/景觀/鄰居（68.7%）、無污染、噪音（56.4%）、擁有綠意與市心機能（47.9%）。在售後服務方面，65.4%的人希望有每年固定維修檢測服務，56.1%則要求隨時能聯繫到的售服部門。

整體來說，富比士網路科技執行長陳高超表示：「民眾對住宅的評估重點，已逐漸從傳統的外部條件，轉向住宅本身的基礎機能、結構安全與未來升級能力，居住困擾到未來升級需求來看，水電管線更新、耐震設計與供電能力，是民眾較關注的核心項目。」

陳高超接著表示：「在科技持續發展與居住需求變化的背景下，住宅是否具備可更新、可擴充及可持續使用的條件，已成為影響住宅價值的重要因素。

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