ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

最困擾不是噪音！　民調揭房屋居住3大痛點

▲▼房仲,帶看,示意圖,中古屋,房仲帶看, 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲日常居住經驗中，最令民眾困擾的問題前3名分別為水電管線無法升級、隔音與噪音、耐震度擔憂。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／台北報導

日常居住經驗中，最令民眾困擾的問題前3名分別為水電管線無法升級、隔音與噪音、耐震度擔憂。此外，理想居住條件前3名分別為好視野與鄰居、無污染及噪音、擁綠意及機能。

《地產詹哥老實說》EP302／房市軟著陸　解密央行2026「微調」劇本：誰是最後一根稻草？

[廣告]請繼續往下閱讀...

社團法人建築安全履歷協會、富比士網路科技共同委託遠見民意研究調查「住宅優化升級體檢」，針對當前房屋居住痛點、未來住宅必備升級項目、理想生活新標準等面向進行調查。

首先，目前居住經驗中最令民眾困擾的問題前3名分別為，水電管線無法隨科技升級（41.1%）、隔音與噪音問題（37.5%）、耐震度擔憂（32.3%）。

建築安全履歷協會理事長戴雲發表示：「透過政府的鼓勵、輔導，甚至規劃，房屋品質也會越來越好，像是 2021年掛號申請的住宅建照個案，在分戶樓板得達到降低衝擊音17分貝以上，減少民眾相當在意的噪音困擾。」

戴雲發表示：「建築裡頭，還有相當多的環節可以做得更好，建議政府鼓勵業者們做到建築安全履歷，透過系統化工程，將各種工項透明揭露，讓整體建築品質升級。」

▲▼ 。（圖／記者項瀚攝）

▲建築安全履歷協會、富比士網路科技舉辦「住宅優化升級體檢」記者會。（圖／記者項瀚攝）

此外，理想居住條件前3名分別為，好視野/景觀/鄰居（68.7%）、無污染、噪音（56.4%）、擁有綠意與市心機能（47.9%）。在售後服務方面，65.4%的人希望有每年固定維修檢測服務，56.1%則要求隨時能聯繫到的售服部門。

整體來說，富比士網路科技執行長陳高超表示：「民眾對住宅的評估重點，已逐漸從傳統的外部條件，轉向住宅本身的基礎機能、結構安全與未來升級能力，居住困擾到未來升級需求來看，水電管線更新、耐震設計與供電能力，是民眾較關注的核心項目。」

陳高超接著表示：「在科技持續發展與居住需求變化的背景下，住宅是否具備可更新、可擴充及可持續使用的條件，已成為影響住宅價值的重要因素。

《地產詹哥老實說》EP302／房市軟著陸　解密央行2026「微調」劇本：誰是最後一根稻草？

關鍵字：居住品質建築困擾噪音管線富比士網路科技陳高超戴雲發

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

最困擾不是噪音！　民調揭房屋居住3大痛點

日常居住經驗中，最令民眾困擾的問題前3名分別為水電管線無法升級、隔音與噪音、耐震度擔憂。此外，理想居住條件前3名分別為好視野與鄰居、無污染及噪音、擁綠意及機能。

4小時前

丟比買貴！建築廢棄物每米3千元　裝潢「減廢」成新寵

經歷土方之亂，不僅是土方問題浮上檯面，連帶建築廢棄物的收費也飆高，目前行情來到每立方米3000元，這也意味著清理廢棄物比乾淨原料還要貴。今（26）日澳司穆特磁磚地板台中旗艦店開幕，採用卡榫式磁磚木地板，不僅可以減少廢棄物產生，施作時間也能省50％。

6小時前

省下千萬住中正區！　麗寶推地上權案「行情價打7折」

麗寶集團積極布局地上權，目前在台北市手握10塊住宅土地，今年將推出2案，都是中正區的角地，分別位於杭州南路、臨沂街，代銷透露產品規劃及價格。事實上，台北市中心地上權推案稀少，前一場同位於中正區，最新轉手單價近130萬元。

7小時前

房價外溢熱區失靈？　屋主「只求領回本金」引發比價大戰

曾被視為台中房市外溢熱區的太平新光重劃區，如今市場氛圍明顯反轉，4年前「一屋難求」個案比比皆是，近期卻傳出部分屋主低於成本求售。信義房屋專家表示，周邊社區的房型餅無太大差異性，因此可選擇性多。

7小時前

地緣政治驅動供應鏈轉型！入主「遠雄信義CENTER」卡位精華區資產價差甜蜜點

在全球地緣政治風險不斷攀升的背景下，企業跨區布局與打造多元化供應鏈已成為維持競爭力的核心策略。本集《即賞屋》由主持人劉姿麟與財經專家黃世聰聯手帶路，引領觀眾與企業主前進新北政經心臟板橋，一窺大新板區域轉型後的強大產業能量，進而發掘適合企業紮根的戰略地標。

7小時前

裝潢不只看風格！一次搞懂崁燈、投射燈、間接光　燈具搭配打造空間質感

不少人在裝潢時，將預算集中在家具與建材，卻忽略影響空間氛圍的關鍵因素，其實是燈光配置。設計圈普遍認為，即便硬體與軟裝花了大把鈔票堆疊，但決定空間質感的，仍是光線如何被安排與運用，進而形塑整體氛圍。

7小時前

《華燈初上》取景餐廳養蚊5年　新租客背景曝光

大安區安和路「婷亭翠玉」簡餐店擁30年歷史，過去還是夯劇《華燈初上》的取景地。該店在5年多前熄燈，並以每月15萬元招租，引發熱議，近期終於有新租客進駐，並正在裝潢。

8小時前

直擊高雄國賓「搭鷹架開拆」　最具爭議危老案最新進度曝光

高雄國賓飯店2023年熄燈後，啟動重建計畫，過程一波三折，頻遭鄰近住戶組成自救會不斷抗議，去年底樓高由58樓、52樓分別調降為55樓及48樓，調降後仍為高雄次高住宅大樓，近期整棟建物開始拆除，大陸建設證實，目前現場正進行拆除，該案不在今年推案計畫內。

10小時前

實況主年收千萬「竟住在社會住宅」　他喊一切合法：不爽去檢舉

人氣實況主羅傑（Roger）近期在直播中，意外透露住家地址，居然住在社會住宅，身為台灣知名的實況主，收入一定很可觀，卻住在社會住宅，引起熱論；許多人大喊檢舉，「他這麼有錢不該住社宅」，甚至有人跑到Google地圖洗版評論。對此，羅傑則回應「一切合法，不爽去檢舉。」

10小時前

央行「微調」沒用　高雄建商認：南部房市已硬著陸

南部房市在第七波信用管制後明顯降溫，近期央行雖將第2戶房貸上限由5成調高至6成，外界也解讀為房市朝「軟著陸」發展，但高雄第一線建商坦言，市場反應依舊平淡，來人與成交量並未因政策鬆動明顯回升，直言「房市根本早就已經硬著陸了」。

10小時前

【超有默契！】聰明狗狗和主人配合超強　不用講話就能懂

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

實況主年收千萬「竟住在社會住宅..

中央社宅招租開跑「放寬資格」

僅差100公分！台中「住宅第一..

台中房價高掛！「快道宅」崛起　..

央行「微調」沒用　高雄建商認：..

輝達效應「房價將漲3波」　在地..

丟比買貴！建築廢棄物每米3千元..

高雄3大舞廳將消失？「大羅馬」..

2高2快3鐵匯聚！台中單元四崛..

「台中小京都」大翻身！　5大經..

ETtoday房產雲

最新新聞more

最困擾不是噪音！　民調揭房屋居..

丟比買貴！建築廢棄物每米3千元..

省下千萬住中正區！　麗寶推地上..

房價外溢熱區失靈？　屋主「只求..

入主「遠雄信義CENTER」挺..

一次搞懂崁燈、投射燈、間接光打..

《華燈初上》取景餐廳養蚊5年　..

直擊高雄國賓「搭鷹架開拆」　最..

實況主年收千萬「竟住在社會住宅..

央行「微調」沒用　高雄建商認：..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366