高雄市心水岸宅價差曝光　2區車程5分鐘、單價差10萬

▲距離愛河灣車程5分鐘的幸福川，首排水岸宅堪稱市中心「隱藏版景觀宅」。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

愛河灣近年觀光活動多，周邊景觀宅房價已站上6字頭，距離愛河灣車程5分鐘的幸福川，首排水岸宅堪稱市中心「隱藏版景觀宅」，2區房價價差10萬元，形成罕見的市中心水岸房價凹陷區。

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愛河灣近年在高流、輕軌、港灣觀光活動加持下，水岸宅能見度持續拉高，部分新案與指標個案成交價已站上6字頭，房價明顯墊高。相較之下，同樣具備河景條件、又位於高雄車站生活圈的幸福川，與愛河灣距離不遠，但房價仍維持在相對親民區間，形成罕見的市中心水岸房價凹陷區。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，幸福川沿線具備永久棟距與水岸視野條件，生活圈又緊鄰高雄車站，不過整體開發時間相對愛河晚，價格基期也相對較低。他指出，該區景觀宅目前單價約45~50萬元，市場上仍有4字頭產品，在高雄市中心水岸宅中相對少見，若周邊無景觀大樓，成交價則落在40~44萬元，有無景觀價差約1成。

▲幸福川兩側為河南路、河北路，周邊屬高雄發展成熟商圈，可建地供給有限。（圖／記者張雅雲攝）

皇品院建設董事長蔡仁哲表示，高鐵南延進入高雄車站後，將進一步強化站區交通樞紐地位，加上冠德建設與旗下環球購物中心已拿下高雄車站站前公辦都更案及商業大樓經營權，未來將結合百貨、商辦與住宅，打造全新站前商圈。

幸福川兩側為河南路、河北路，周邊屬高雄發展成熟商圈，可建地供給有限，近年多由建商整合老屋後推出新案，水岸第一排已有「皇逸居」、「日大擁河」等指標案進場。

蔡仁哲分析，該區買盤以自住剛需族群為主，主要來自認同高雄車站生活圈機能的在地客，另有部分看準高鐵南延、站前都更等利多的長期置產型買方進場，少數則為第2戶置產族，近期央行將第2戶房貸成數由5成提高至6成後，雖不足以讓買氣明顯反彈，但對原本就有購屋規劃的民眾而言，信心確實略有回升。

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