陸敬民／新青安2.0變數快來了　房市購買力恐立即縮水

▲新青安不只是購屋工具，它更像是一種政策槓桿。（示意圖／記者張雅雲攝）

文／《住宅週報》社長陸敬民

由財政部推動的「青年安心成家貸款」上路後，市場討論多半集中在低利率、40年、5年寬限期等條件，看起來像是在替首購族降低購屋門檻，但若只用這套舊思維解讀，恐怕還不夠完整。

截至2026年初，新青安累計核貸戶數已突破15.5萬戶，撥貸戶約15.2萬戶，總撥貸金額超過1.18兆元，代表一股大規模、持續性進入市場的政策資金，正在改變首購市場的購屋節奏，並重新墊高市場對價格的承受區間。

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過去房市成交與否，通常取決於房價、貸款條件、銀行風控、買方預期等多重因素，但新青安改變了其中最關鍵的一環，也就是「取得資金的難度」。當貸款條件放寬、利率補貼明確、寬限期延長，等於讓原本資金不足、還在觀望的買方，提前取得進場能力。部分原本會延後數年的購屋需求，因此被政策提前釋放。

也就是說，新青安不只是購屋工具，它更像是一種政策槓桿。它把首購族的資金能力往上衝，連帶讓賣方、建商、整體市場對價格的期待同步上修。房價因此不再只由區域供需與所得條件決定，政策本身也成了價格結構的一部分。

▲「新青安2.0」將牽動首購族每月現金流，進一步影響市場實際購買力。（示意圖／記者張雅雲攝）

但問題也正出在這裡，當外界開始談「新青安2.0」，市場真正在意的是條件一旦微調，原本建立在政策紅利上的購屋邏輯，是否也會跟著改變，牽動首購族每月現金流，進一步影響市場實際購買力。

尤其在高總價區或高房價都會區，首購族原本仰賴政策撐起的資金天花板，一旦被下修，購屋能力就可能立刻縮水，這也是首購族現在最該有的判斷。如果沒有補貼，每月房貸是否仍在可負擔範圍內；如果寬限期縮短，收入能否承接本金與利息同步攤還的壓力；若未來市場進入盤整，手上的資產是否仍具保值與抗跌條件。

新青安確實讓一批首購族提早進場，但政策紅利本來就不是無限供應。當市場開始討論2.0時，重點不在優惠還剩多少，而是買方應開始回頭檢視自己的收入、負債比、現金流與抗風險能力。

►陸敬民小檔案

學歷：淡江大學中文系畢業

經歷：《自由時報》房地產記者

現職：《住宅週報》社長