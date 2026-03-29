ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

陸敬民／新青安2.0變數快來了　房市購買力恐立即縮水

▲▼高雄,房價,1字頭,大樹區,華廈,公設比低,人口紅利 。（圖／記者張雅雲攝）

▲新青安不只是購屋工具，它更像是一種政策槓桿。（示意圖／記者張雅雲攝）

文／《住宅週報》社長陸敬民

由財政部推動的「青年安心成家貸款」上路後，市場討論多半集中在低利率、40年、5年寬限期等條件，看起來像是在替首購族降低購屋門檻，但若只用這套舊思維解讀，恐怕還不夠完整。

截至2026年初，新青安累計核貸戶數已突破15.5萬戶，撥貸戶約15.2萬戶，總撥貸金額超過1.18兆元，代表一股大規模、持續性進入市場的政策資金，正在改變首購市場的購屋節奏，並重新墊高市場對價格的承受區間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

過去房市成交與否，通常取決於房價、貸款條件、銀行風控、買方預期等多重因素，但新青安改變了其中最關鍵的一環，也就是「取得資金的難度」。當貸款條件放寬、利率補貼明確、寬限期延長，等於讓原本資金不足、還在觀望的買方，提前取得進場能力。部分原本會延後數年的購屋需求，因此被政策提前釋放。

也就是說，新青安不只是購屋工具，它更像是一種政策槓桿。它把首購族的資金能力往上衝，連帶讓賣方、建商、整體市場對價格的期待同步上修。房價因此不再只由區域供需與所得條件決定，政策本身也成了價格結構的一部分。

▲▼ 85大樓 。（圖／記者張雅雲攝）

▲「新青安2.0」將牽動首購族每月現金流，進一步影響市場實際購買力。（示意圖／記者張雅雲攝）

但問題也正出在這裡，當外界開始談「新青安2.0」，市場真正在意的是條件一旦微調，原本建立在政策紅利上的購屋邏輯，是否也會跟著改變，牽動首購族每月現金流，進一步影響市場實際購買力。

尤其在高總價區或高房價都會區，首購族原本仰賴政策撐起的資金天花板，一旦被下修，購屋能力就可能立刻縮水，這也是首購族現在最該有的判斷。如果沒有補貼，每月房貸是否仍在可負擔範圍內；如果寬限期縮短，收入能否承接本金與利息同步攤還的壓力；若未來市場進入盤整，手上的資產是否仍具保值與抗跌條件。

新青安確實讓一批首購族提早進場，但政策紅利本來就不是無限供應。當市場開始討論2.0時，重點不在優惠還剩多少，而是買方應開始回頭檢視自己的收入、負債比、現金流與抗風險能力。

►陸敬民小檔案
學歷：淡江大學中文系畢業
經歷：《自由時報》房地產記者
現職：《住宅週報》社長

關鍵字：名家專欄陸敬民新青安首購房貸房價新青安2.0

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

走進香奈兒女士私宅式精品空間　金箔鏡面與藝術家具形塑高端生活感

近年來，各大精品品牌紛紛透過咖啡廳與複合式空間，持續擴展生活風格版圖。然而，Chanel 香奈兒卻選擇另一種策略，並未透過降低門檻擴大接觸，而是將體驗進一步往高端深化，透過空間分層與私密場域的安排，聚焦於更精準的客群。

1小時前

央行微鬆綁！　帥過頭轉樂觀：交易量將回溫2成

央行選擇性信用管制「微鬆綁」，知名投資客帥過頭樂觀喊：「今年預售、中古屋交易量將回溫20%。」另外，房市專家何世昌認為：「移轉棟數量增最多也難超過1成，但預售基期低，估今年有望量增2~3成。」

2小時前

陸敬民／新青安2.0變數快來了　房市購買力恐立即縮水

由財政部推動的「青年安心成家貸款」上路後，市場討論多半集中在低利率、40年、5年寬限期等條件，看起來像是在替首購族降低購屋門檻，但若只用這套舊思維解讀，恐怕還不夠完整。

4小時前

交屋後仍有「私人物品未清」！男怒退租　房東：辜負姊姊的用心

苗栗一名陳姓男子控訴，他於114年5月與房東謝女簽下租約，租下一棟4層樓房屋，詎料簽約後謝女片面禁止他使用屋內和式房間及3樓浴室，且交屋後屋內仍留有謝女私人物品、垃圾等未清除，經多次催告未果，遂發存證信函解除租約，並提告要求謝女返還押金、租金預付款共20萬元。苗栗地院法官審理後，判處謝女應返還款項。可上訴。

15小時前

新店榮工都更單元4公開展覽30天　規劃56戶社宅＋318停車位

新北市新店榮工老舊工廠聚落推動都市更新轉型再有進展。市府規劃全區6個更新單元、總面積約21.17公頃，繼單元5與單元2之後，單元4已正式提送都市更新事業計畫及都市計畫細部計畫，並自3月20日起公開展覽30天，預計於115年4月13日在新店區大豐社福館5樓禮堂舉辦說明會，向民眾說明內容並蒐集意見，逐步落實榮工地區轉型與TOD（大眾運輸導向發展）願景。

16小時前

日本房價暴漲「這群人」照樣砸錢買！　專家曝心態：唯一選擇

日本都市核心區房價正迎來急劇飆升，房產專家坦言，現在已到了「買不起房」的痛苦階段。然而，在房市一片高漲中，豪擲10億日圓（約台幣2億元）以上購買高額物件的買家卻未曾斷絕，且主要客群鎖定在香港與中國的富裕階層。究竟在稅金高昂的限制下，東京房產對這些買家而言魅力何在？

18小時前

日男擁1億資產堅持「租屋養老」不買房　友砸4千萬住養老院後悔了

日本高齡化社會面臨養老居住新課題。78歲退休人士松本誠一（化名）身上累積約1億日圓資產，堅持選擇租屋型的高齡宅，而他的友人則是選擇一次砸4000萬日圓入住高級養老院。時隔數年之後，雙方處境出現極大差距。

18小時前

辛苦存到頭期款　2原因「不敢買房了」！過來人勸買：不後悔

有了一定的積蓄後，有些人便會計劃買房。一名網友表示，多年來以買房為工作目標，終於累積一定存款，也看中一間喜歡的預售屋，評估後認為負擔得起，但心中仍反覆出現不安情緒，擔心未來工作出現變數，加上看到房價下跌的新聞，猶豫該不該衝一波。對此，一票人勸買，「自住就不要考慮跌不跌了。」

18小時前

沒陽台想「除濕機+電暖爐」曬衣！　網推搭1家電更有效

台灣環境潮溼，如果遇到天氣不佳時，衣服非常不容易晾乾，日前就有網友表示，家中沒陽台，一直以來都是在室內將衣服晾乾，但不時會有一些異味，好奇如果搭配電暖爐會不會有改善？對此有人表示，不如直接購入烘衣機，或是換一台功率大一點的除濕機搭配電風扇更有用。

19小時前

沖繩明年2月將收住宿稅！日旅網紅：按「人頭計算」每人每晚加收2%

日本沖繩是許多台灣民眾喜愛的旅遊目的地，不少人幾乎每年都會前往。不過，日本旅遊部落客Mura桑指出，沖繩預計於2027年2月1日開始收取「住宿稅」，並且是看「人頭數」計算，每人約要多支付房價的2%，最高不超過2000日圓（約台幣400元）。

19小時前

【洗澡前後判若兩狗】歐告聽到「洗澡」2字秒消失　還嚇到發抖XD

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

交屋仍有「私人物品」怒退租　房..

沒陽台想曬衣　網推除濕機搭1家..

2房「賣得比3房好」買房族無奈..

山窮水盡求神蹟！御盟總裁曝「翻..

辛苦存到頭期款　2原因「不敢買..

本來不信神！他砸2.5億蓋廟　..

男堅持租屋養老　友砸錢住養老院..

房子沒人繼承？內行人：以房養老

陸敬民／新青安2.0變數快來了..

年薪280萬！他在台北「仍買不..

ETtoday房產雲

最新新聞more

香奈兒金箔鏡面與藝術家具形塑高..

央行微鬆綁！　帥過頭轉樂觀：交..

陸敬民／新青安2.0變數快來了..

交屋仍有「私人物品」怒退租　房..

新店榮工都更單元4展覽　規劃5..

日本房價暴漲「這群人」照樣買　..

男堅持租屋養老　友砸錢住養老院..

辛苦存到頭期款　2原因「不敢買..

沒陽台想曬衣　網推除濕機搭1家..

沖繩明年2月將收住宿稅！按「人..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366