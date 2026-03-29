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戰事衝擊建材鏈！報價「週週調」效期僅7天　1類建案成主流

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲房市結構轉變下，現在買方更在意能否「所見即所得」對先建後售的建案關注度提高。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

全球地緣政治緊張、能源與原物料價格劇烈波動，連帶衝擊建築產業鏈，台灣營建成本在短期內大幅走升。業界估算，整體造價已較過去上揚逾20%。在房市結構轉變下，相較以往重視地段、品牌光環與長期願景，現在買方更在意能否「所見即所得」。

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受到美伊戰爭衝擊全球建材鏈，台灣整體造價短期來說，已較過去上揚逾20%，崴正營造創辦人張正岳指出：「通膨效應加上供應鏈不穩，塑膠聚乙烯、銅材及PVC等關鍵建材報價頻頻調整，對外報價有效期限甚至縮至1週內，建築業正被迫加速轉型，ESG與AI工法成為未來主流方向。」

從官方數據來看，成本壓力並非短期現象。行政院主計總處統計顯示，近3年營造工程物價指數全面走高，其中，營造工程雜項、機電設備及土木勞務皆超過10%，水泥及相關製品也同步上揚，反映人力與基礎建材成本長期維持高檔。

政策面同樣推升開發成本，政府自今年起實施「廢土全流向管理」，以台中為例，土方處理費短時間內飆升至1立方米3000元左右。再加上5月正式進入申報繳納階段的碳費制度，鋼鐵、水泥等高耗能材料首當其衝，相關成本勢必逐步轉嫁，形成所謂的「綠色通膨」。

在房市結構轉變下，購屋族心態也出現明顯不同。相較以往重視地段、品牌光環與長期願景，現在買方更在意實際看得到的施工品質、空間尺度與公設規劃，能否「所見即所得」成為成交關鍵。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

也因此，「先建後售」案型再度受到市場青睞，近期包括「冠德崇德綻」、「寶輝THE TOWER」及「聯聚瑞和大廈」等指標個案，都成為討論焦點。

21世紀不動產資深經理沈政興分析：「接下來市場將是成屋戰場，當前買方愈來愈重視產品的可驗證性，先建後售能直接呈現空間與完成度，自然降低購屋不確定感。」

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關鍵字：營建成本房市趨勢綠建築先建後售台中房產

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