兒突開口借「200萬買房頭期款」要給嗎？　網一面倒：比較保險

▲兒子開口借200萬。（示意圖／取自Pixabay）

網搜小組／曾筠淇報導

兒女買房，父母該不該金錢支援常是難題。近日有女網友發文訴苦，透露月收入9萬的兒子平時對家人不聞不問，近期卻為了買房頭期款，突然主動聯絡開口借200萬元，對於這樣的要求，大家覺得怎麼樣？貼文曝光後，引發討論。

兒月薪9萬！突開口借200萬買房

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名女網友在Dcard上，以「兒子借買房頭期款」為標題發文表示，兒子研究所畢業後，在北部租屋，無學貸且月薪達9萬，而她從未要求給孝親費。只是兒子平時電話不接、訊息不讀，連父母生日與節日都裝傻帶過，如今卻開口要借200萬當買房頭期款。

憂心借款討不回！顧及公平恐影響養老金

面對這項請求，原PO坦言，她深怕錢借給鮮少聯絡的兒子會要不回來。此外，考量到家中還有一名妹妹，若講求公平，她就得借給兩個人，這樣自己的養老金勢必會大幅縮水，因此讓她陷入兩難，想知道大家覺得如何？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「那種兒子買房搬遠遠的，不用借」、「讓他繼續租房子，沒辦法體諒父母的辛苦錢，就不需要借他」、「會影響到你們退休計劃的話，就請他寫還款計劃書，又或者拿出100萬，告訴他只能這麼多，這樣不還也沒關係，這種性格就顧自己，你們要做好退休規劃」、「平常都沒聯絡的不要借，留著當養老金比較保險」、「既然借了自己要吃土的話，那就不要借」。