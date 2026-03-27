5步走完基地！　直擊蘆洲「夾縫中求生存」建案現況

記者項瀚／台北報導

蘆洲長榮路出現「夾縫中求生存」建案，景象特殊，該案基地僅62坪，記者走5步就走完面寬。專家指出，該案規劃單層2戶，估算每戶室內約14~15坪，規劃小宅、辦公室都夠用，且由於坪數小、總價低，價格有望挑戰7字頭。

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▲蘆洲長榮路出現「夾縫中求生存」建案，景象特殊，該案基地僅62坪，記者走5步就走完面寬。（圖／記者項瀚攝）

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近日一張「夾縫中求生存」的建案照片在Threads引發熱烈討論，一棟興建中的建案夾在兩棟大樓旁，景象特殊。

經查，這棟夾在中間的建案為「金世典藏」，目測興建已達封頂階段，但尚未公開銷售。該案規劃地上6層，基地僅62坪，記者實地走訪，只花了5步就能走完整個建案的面寬。

將Google Maps回放至最遠的15年前，兩側的大樓就已存在，而中間夾著是一棟鐵皮透天。經查謄本，這塊62坪土地信託給全國農業金庫，由3位林姓自然人委託；而經手的建商新金世建設，為蘆洲在地的小建商。

▲將Google Maps回放至最遠的15年前，兩側的大樓就已存在，而中間夾著是一棟鐵皮透天。（圖／翻攝自Google Maps歷史畫面）

當地里長表示：「不曉得地主最初為何不一起與隔壁兩側大樓一起蓋。」土開業者則表示，兩側大樓分別為屋齡18年『知森堂3』、屋齡19年『臻愛我家6』，屋齡差不多，興建前兩家建商應該都與中間的地主談過，但沒共識，兩邊都錯過了，也因此淪孤島命運。」

垼程建築師事務所主持建築師劉獻文表示：「該案土地使用分區為商業區，還有容移，因此62坪可以蓋到地上6層，據執照基本資料顯示，該案每層規劃2戶，推估每戶室內坪數約14~15坪，不論當成辦公室或小宅，都算是相當夠用了。」

劉獻文表示：「該案緊鄰2棟中古大樓，又面路寬頗寬的長榮路，在興建工程上不會太困難，但由於基地面積實在太小，估每坪營造費用可能高達30萬元以上。」

東森房屋蘆洲長榮加盟店東張文良表示：「該案位於長榮路，屬於蘆洲主要幹道之一，雖然距離捷運站較遠，但生活機能不錯，區內3~4房中古屋單價已達58~60萬元、稀有的2房小坪數更達65~68萬元行情。」

張文良指出：「雖然該案基地面積相當狹小，但區域新案、小宅供給非常非常稀少，在低總價當道的市場中，該案成交價估有機會來到7字頭。」

▲蘆洲「夾縫中求生存」建案分析整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

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