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想都更但借不到錢！政府「10億信用保證」拍板　每戶上限600萬

▲▼內政部國土署長蔡長展。（圖／內政部國土署）

▲內政部國土署長蔡長展。（圖／內政部國土署）

記者董美琪／綜合報導

內政部26日於部務會報中通過「中央都市更新基金收支保管及運用辦法」修正草案，預計近期完成法制作業後發布施行。內政部國土管理署署長蔡長展表示，此次修法將中央都市更新基金的信用保證專款，由原先5億元提高至10億元，預估可支撐最高達100億元的融資擔保量能，並設計機制補足銀行核貸金額與實際資金需求之間的差距，每戶補助上限為600萬元。

蔡長展指出，本次修正重點在於調整相關條文，使基金可支應民眾自主推動都市更新時的重建貸款信用保證支出，並將與財團法人中小企業信用保證基金合作推動。透過政府提供信用背書，可望提升金融機構承作意願，增加融資取得機會。未來也將依實際需求滾動檢討專款規模，持續強化政策支持力道。

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▼全台老屋超過554萬戶，政策就是要加速改建、提升安全。（圖／記者董美琪攝）

▲▼台北房市。（圖／記者董美琪攝）

銀行貸不足由政府補差額，每戶補融資缺口上限600萬元

他進一步說明，自主都更長期受限於資金規模龐大及建築融資取得不易，成為推動過程中的主要瓶頸。此次透過導入信用保證機制，由政府分擔部分風險，可降低銀行放款疑慮，協助民眾跨越資金門檻，加速更新推動。

融資仍須銀行審核

舉例而言，若民眾辦理都更所需資金為2000萬元，但銀行僅核貸1500萬元，其餘500萬元缺口即可透過都更基金信用保證機制補足，使申請人有機會貸到所需500萬元。不過，該機制設有上限，每戶最高為600萬元，且實際貸款仍須視銀行審核及申請人條件而定。

內政部表示，政府持續推動自主都市更新政策，透過降低資金籌措壓力，提升老舊社區所有權人參與意願，並提供多元更新途徑，逐步改善整體居住品質，朝向更安全、宜居的生活環境邁進。

內政部也指出，目前自主都更面臨的關鍵問題仍在於資金門檻偏高與融資不易，本次修法即以信用保證為核心工具，協助民眾順利籌措重建資金，進一步提升建築安全與居住品質。

都更條例修法進度加速中

統計顯示，全台屋齡逾30年的住宅已超過554萬戶，截至今年2月，全國都市更新與危老案件核定數達6130件，其中已有3652件申報開工。未來政府將在兼顧公共利益與居民權益的前提下，持續提供金融與制度支持，鼓勵民間參與，加速都市更新推動。

蔡長展表示，都市更新條例修法亦同步推進中，目標於4月完成部內審查、5月送行政院、6月送立法院審議。

關鍵字：自主都更房產雲都更國土署危老重建

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