越南房產信譽榜單公布！2026年信貸緊縮　「房貸利率驚見14%」

▲越南房貸利率大幅上升，從 2025年的年利率約5.5% - 6%增加到 2026 年初的9% - 10%，浮動利率甚至攀升至年利率 12% - 14%。（示意圖／記者陳致平攝）

記者陳致平／綜合報導

在經歷了2025年的劇烈波動後，越南房地產市場正迎來關鍵轉折點。隨著房貸浮動利率驚見 14% 的高水位，加上銀行信貸審核趨嚴，投資人與購屋族紛紛轉向保守。在這樣的寒冬背景下，越南權威企業評估機構 Vietnam Report近日公布了2026年十大信譽良好的房地產公司名單，報告中也提及信譽良好的工業房地產公司及房地產服務供應商排名，並指出越南房市正進入一個更具選擇性的成長階段。

根據Vietnam Report報告中指出，十大信譽開發商包括：Vinhomes、南龍投資公司（Nam Long）、康田住房交易投資股份公司（Khang Dien）、Ecopark 集團、文富投資（Van Phu Invest）、Taseco Land 投資股份公司、發達房地產發展公司（Phat Dat）、DIC 集團、BIM Land 以及富龍房地產公司（Phu Long）。

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Vietnam Report執行長Vu Dang Vinh 表示，2026年房地產市場預計將面臨更緊縮的信貸條件與上升的利率，這可能會放緩復甦腳步。然而，城市化、大規模基礎設施投資以及工業與物流業的增長等長期驅動力，將持續支撐該產業。市場重點關注透明度、財務實力與實際住房需求。

在2025年出現較明顯的復甦後，該行業在更嚴格的貨幣政策下進入了 2026 年。截至2025年底，房地產未償信貸總額達到約4,740兆越南盾（1,698億美元），促使越南政府加強管控以限制風險集中。

因此，越南房貸利率也大幅上升，從 2025年的年利率約5.5% - 6%增加到 2026 年初的9% - 10%，浮動利率甚至攀升至年利率 12% - 14%，增加了買家的壓力。

2025年房地產價格飆升，公寓價格平均上漲20% - 30%，部分地區漲幅甚至超過40%。預計在 2026年，持續走強的房價、攀升的借貸成本與信貸緊縮將壓抑需求，尤其是對槓桿型投資者。

根據Vietnam Report調查結果顯示，社會住宅與平價公寓被視為最有前景的市場，其次是受益於供應鏈轉移與外國直接投資（FDI）流入的工業房地產。在利率高企與市場復甦不均的情況下，土地、度假村物業與高端住房等投資導向型領域的看法則較為審慎。