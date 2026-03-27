台中捷運橘線再送審　文心中清水湳悄成「高價聯盟」

▲橘線沿線的文心中清站，作為捷運綠線與橘線的交會節點，直通至水湳經貿園區，沿線房市串起「高價聯盟。」（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

隨台中捷運橘線計畫近日再度送交行政院審議，隨著站點與路線輪廓逐步明朗，沿線發展動能顯著升溫。包含北區西屯區文心路中清路、西屯區北屯區水湳經貿園區都受惠，信義房屋專家表示隨著水湳經貿園區到文心中清的交通建設、文化地標與產業機能逐步落實，區域價值持續提升。

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台中捷運橘線作為串聯台中國際機場與市區的重要交通建設，近日再度送交行政院審議，不僅回應既有運輸需求，更將配合機場園區、水湳經貿園區等開發計畫，成為台中未來城市發展的關鍵軸線。

橘線沿線的文心中清站，作為捷運綠線與橘線的交會節點，吸引了大量商業與住宅投資目光。文心路沿線長期累積的金融機構聚集效應持續發酵，銀行據點密集，商業成熟度高，並帶動人流集中，使文心中清周邊逐步形成「高含金量」的發展條件。

▲隨著水湳經貿園區到文心中清的交通建設、文化地標與產業機能逐步落實，區域價值持續提升。（圖／翻攝自台中市政府）

在交通、產業與區位條件的多重支撐下，建商布局逐漸由水湳延伸至文心中清生活圈。聯聚建設旗下子品牌理仁建設推出的「理仁泰舍」，以雙捷運優勢為基礎，基地三面臨路，88戶純住宅設計，每戶皆有宜居陽台，且延續品牌建商與產品力，市場口碑良好。

信義房屋中六區協理洪振祐指出：「隨著水湳經貿園區到文心中清的交通建設、文化地標與產業機能逐步落實，區域價值持續提升。」包含目前預售案也表現亮眼，如「遠雄綠美」近1年平均成交單價約84.7萬元，「泰御SKY ISLAND」平均成交單價約85.3萬元，最高單價達95.1萬元。

中央公園第一排預估今年更將有單坪突破百萬元的個案推出。捷運橘線的推進與重大建設利多，促使台中城市發展由單點核心轉向軸線串聯，沿線成交單價穩定落點70~80萬元區間。

隨著台中捷運橘線持續推進，未來不僅有望串聯重要交通節點，更可望帶動沿線區域發展，逐步成為牽動台中整體經濟動能的重要軸線。台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章建議：「購屋族在挑選建商時，應更著重品牌背後所代表的施工品質與履約能力，尤其在房市進入震盪整理階段，產品本身的保值性與長期持有潛力，將成為影響資產安全的關鍵因素。」

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