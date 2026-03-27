ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

離台積電1.5公里　高雄世運站旁72億都更案啟動招商

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲「高雄捷運R17世運站周邊街廓都市更新案」A5街廓2月宣布由日勝生為最優申請人，A6街廓27日舉辦招商說明會。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

距離台積電高雄廠最近的捷運R17世運站，周邊開發持續推進，今年2月才剛由日勝生拿下A5街廓都更案最優申請人，投資額約88.5億元，27日緊接著舉行A6街廓招商說明會，預計投資額72億元，雙案接力釋出。信義房屋專家表示，周邊新案站上6字頭。

《地產詹哥老實說》EP302／房市軟著陸　解密央行2026「微調」劇本：誰是最後一根稻草？

[廣告]請繼續往下閱讀...

「高雄捷運R17世運站周邊街廓都市更新案」A5街廓2月宣布由日勝生為最優申請人，規劃打造21樓頂級綠辦、18樓企業安家住宅，以及京站百貨商場等3棟複合式開發，成為北高少見結合商辦、商場與住宅的指標型案。

27日隨即舉辦A6街廓招商說明會，包含A5申請人日勝生生活科技、集順生活科技、三洋實業、寶象建設、麗寶建設、達麗建設、隆大營建等業者都到場參加。

高雄市副市長林欽榮表示，A6街廓基地鄰近高雄捷運紅線世運站及楠梓產業園區，距離台積電楠梓廠僅約1.5公里，且距左營高鐵站僅一站距離，具備交通與產業雙重題材。基地面積約3200坪，可開發量體約2.1萬坪，未來可規劃商用、辦公及住宅產品，將以TOD模式打造產業生活複合園區。

隨著台積電高雄Fab 22廠已於2025年第4季正式量產2奈米，且5座廠區目標在2027年底前陸續到位，林欽榮透露，該案最大特色在於結合產業政策與都市更新，並非單純土地開發，而是配合全球供應鏈「短鏈化」趨勢，將過去長距離運輸的製程與零組件，轉為在地即時供應。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲高市府預計分回1棟多元複合型態的建築大樓，可提供A 級辦公、商業、住宅及公益設施進駐使用。（圖／高雄市都發局提供）

高雄市都發局強調，本案投資金額預估72億元，高市府預計分回1棟多元複合型態的建築大樓，可提供A 級辦公、商業、住宅及公益設施進駐使用，並透過設置立體空橋銜接A5基地與R17世運站，實現步行300公尺即可抵達站點的交通機能。

仲量聯行資深協理林育聖表示，台積電到高雄設廠後，外商、設備商都動起來，該案地段有離台積電最近的特殊性，周邊新商辦大樓幾乎都滿租，北高十分缺乏符合ESG要求的商辦空間，目前區域新商辦單坪租金約落在每坪1500元，售價約55~60萬元，顯示企業進駐需求已逐步成形。

信義房屋楠梓後昌店業務黃則翔指出，楠梓產業園區周邊新案房價已站上4字頭，其中「白隅」、「尊邑新界」等案單價約40~47萬元；而靠近世運站與高鐵左營站一帶，如「京城天湖」、「鑫高鐵」5等，成交價則進一步拉升至50~60萬元。

隨著台積電設廠、供應鏈群聚及交通建設到位，價格已逐步向市中心靠攏，黃則翔說：「具備景觀、交通或重大建設題材的新案，溢價能力明顯高於區域平均。」

《地產詹哥老實說》EP302／房市軟著陸　解密央行2026「微調」劇本：誰是最後一根稻草？

信義房屋更多相關新聞

關鍵字：高雄台積電R17世運站都更捷運

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

七期租金天花板破防？百坪店面降租8%　背後真相曝

七期店面租金出現修正跡象？根據最新實價揭露，西屯區惠中路一段「國泰層峰」豪宅社區店面，最新一筆租賃交易以月租23萬元成交，相較2023年3月、月租25萬元，等於下修2萬元，降幅約8%，不過專家點出貓膩。

1小時前

【廣編】小檜溪唯一溫泉養生地標正式公開！「富櫻翫」攜手伯克錸物業定義「全齡健康宅」新典範

定泰建設昨（26）日於小檜溪重劃區正式揭幕年度指標大案「富櫻翫」。現場同步舉行與豪邸御用物管「伯克錸物業」的合作簽署（MOU）儀式，打造座落於繁華市心同時擁抱水岸綠意的高規奢華頤養樂園。

1小時前

車道上方「11F的房子」不好賣？大票愣　專家：影響有限

最近有買房族表示，若住家位在社區車道上方，是否就是俗稱的「抬轎屋」，連11樓都會受影響、不容易轉手？貼文一出引發熱議，不少人直言，這類物件與其說是風水問題，不如說是噪音、低頻震動與買方心理感受的綜合影響。對此，信義房屋專家表示，這種影響通常集中在低樓層，樓層愈高，實際干擾就愈有限。

2小時前

高房價促「購屋高齡化」　40～50歲貸款占比破3成

全台房價日益高漲，購屋年齡層也出現變化，最大宗的30~40歲比例下滑。而40～50歲年齡層逐漸上升，占比則升至31.1%，創下歷史新高。專家分析，這背後主要有3大原因。

2小時前

離台積電1.5公里　高雄世運站旁72億都更案啟動招商

距離台積電高雄廠最近的捷運R17世運站，周邊開發持續推進，今年2月才剛由日勝生拿下A5街廓都更案最優申請人，投資額約88.5億元，27日緊接著舉行A6街廓招商說明會，預計投資額72億元，雙案接力釋出。信義房屋專家表示，周邊新案站上6字頭。

3小時前

5步走完基地！　直擊蘆洲「夾縫中求生存」建案現況

蘆洲長榮路出現「夾縫中求生存」建案，景象特殊，該案基地僅62坪，記者走5步就走完面寬。專家指出，該案規劃單層2戶，估算每戶室內約14~15坪，規劃小宅、辦公室都夠用，且由於坪數小、總價低，價格有望挑戰7字頭。

4小時前

台中捷運橘線再送審　文心中清水湳悄成「高價聯盟」

隨台中捷運橘線計畫近日再度送交行政院審議，隨著站點與路線輪廓逐步明朗，沿線發展動能顯著升溫。包含文心路中清路、水湳經貿園區都受惠，信義房屋專家表示隨著水湳經貿園區到文心中清的交通建設、文化地標與產業機能逐步落實，區域價值持續提升。

4小時前

歷練4單位圓夢拚上主管職　信義企業集團MA計畫加速人才多元成長

在新世代人才重視「快速成長」與「職涯選擇權」的趨勢下，企業如何打造滿足高潛力人才期待的培育機制，成為關鍵課題。信義企業集團觀察，尤其優秀MA人才不再只追求高薪，更在意能在短時間內接觸多元場域、累積決策視野，並真正邁向管理職。

4小時前

房市遇選舉年變天？　業界認僵局：不動比變動穩妥

隨著2026年地方縣市長選舉腳步逼近，市場對於房市政策走向高度關注。多位不動產業者觀察指出，在政治氛圍影響下，整體房市會因政策基調趨於保守，短期內難見明顯鬆綁或強力打房措施。

6小時前

把員工當家人　興連城「有溫度的管理」打造最暖建商

在市場競爭激烈的時代，多數建商以施工品質與建案規格強調品牌價值，興連城開發，卻選擇以「人」切入品牌定位，企業核心著重「以人為本」，建立有溫度的職場環境，走出不同經營路線。

6小時前

柯文哲律師：7點半搭公車上班的人會侵占6千多萬？　完全莫須有

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

實況主年收千萬「竟住在社會住宅..

丟比買貴！建築廢棄物每米3千元..

5步走完基地！　直擊蘆洲「夾縫..

房價外溢熱區失靈？　屋主「只求..

央行「微調」沒用　高雄建商認：..

中央社宅招租開跑「放寬資格」

高雄標地全壘打！　南台灣土地公..

10年沒賣掉加價賣！　苓雅老舊..

「台中小京都」大翻身！　5大經..

省下千萬住中正區！　麗寶推地上..

ETtoday房產雲

最新新聞more

七期租金天花板破防？百坪店面降..

富櫻翫攜手伯克錸物業全齡健康宅

車道上方「11F的房子」不好賣..

高房價促「購屋高齡化」　40～..

離台積電1.5公里　高雄世運站..

5步走完基地！　直擊蘆洲「夾縫..

台中捷運橘線再送審　文心中清水..

信義企業集團MA計畫加速人才多..

房市遇選舉年變天？　業界認僵局..

興連城「有溫度的管理」打造最暖..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366