離台積電1.5公里　高雄世運站旁72億都更案啟動招商

▲「高雄捷運R17世運站周邊街廓都市更新案」A5街廓2月宣布由日勝生為最優申請人，A6街廓27日舉辦招商說明會。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

距離台積電高雄廠最近的捷運R17世運站，周邊開發持續推進，今年2月才剛由日勝生拿下A5街廓都更案最優申請人，投資額約88.5億元，27日緊接著舉行A6街廓招商說明會，預計投資額72億元，雙案接力釋出。信義房屋專家表示，周邊新案站上6字頭。

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「高雄捷運R17世運站周邊街廓都市更新案」A5街廓2月宣布由日勝生為最優申請人，規劃打造21樓頂級綠辦、18樓企業安家住宅，以及京站百貨商場等3棟複合式開發，成為北高少見結合商辦、商場與住宅的指標型案。

27日隨即舉辦A6街廓招商說明會，包含A5申請人日勝生生活科技、集順生活科技、三洋實業、寶象建設、麗寶建設、達麗建設、隆大營建等業者都到場參加。

高雄市副市長林欽榮表示，A6街廓基地鄰近高雄捷運紅線世運站及楠梓產業園區，距離台積電楠梓廠僅約1.5公里，且距左營高鐵站僅一站距離，具備交通與產業雙重題材。基地面積約3200坪，可開發量體約2.1萬坪，未來可規劃商用、辦公及住宅產品，將以TOD模式打造產業生活複合園區。

隨著台積電高雄Fab 22廠已於2025年第4季正式量產2奈米，且5座廠區目標在2027年底前陸續到位，林欽榮透露，該案最大特色在於結合產業政策與都市更新，並非單純土地開發，而是配合全球供應鏈「短鏈化」趨勢，將過去長距離運輸的製程與零組件，轉為在地即時供應。

▲高市府預計分回1棟多元複合型態的建築大樓，可提供A 級辦公、商業、住宅及公益設施進駐使用。（圖／高雄市都發局提供）

高雄市都發局強調，本案投資金額預估72億元，高市府預計分回1棟多元複合型態的建築大樓，可提供A 級辦公、商業、住宅及公益設施進駐使用，並透過設置立體空橋銜接A5基地與R17世運站，實現步行300公尺即可抵達站點的交通機能。

仲量聯行資深協理林育聖表示，台積電到高雄設廠後，外商、設備商都動起來，該案地段有離台積電最近的特殊性，周邊新商辦大樓幾乎都滿租，北高十分缺乏符合ESG要求的商辦空間，目前區域新商辦單坪租金約落在每坪1500元，售價約55~60萬元，顯示企業進駐需求已逐步成形。

信義房屋楠梓後昌店業務黃則翔指出，楠梓產業園區周邊新案房價已站上4字頭，其中「白隅」、「尊邑新界」等案單價約40~47萬元；而靠近世運站與高鐵左營站一帶，如「京城天湖」、「鑫高鐵」5等，成交價則進一步拉升至50~60萬元。

隨著台積電設廠、供應鏈群聚及交通建設到位，價格已逐步向市中心靠攏，黃則翔說：「具備景觀、交通或重大建設題材的新案，溢價能力明顯高於區域平均。」

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