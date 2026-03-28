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山窮水盡求神蹟！御盟總裁曝「翻身關鍵」　奉命蓋廟當志工

記者張雅雲／高雄報導

「我那時連1戶都沒賣，已經山窮水盡了。」站在高雄阿蓮土庫北極殿迎神樓前，御盟集團總裁邵永添回想30多年前那一刻，他說，真正開始相信玄天上帝，是1992年那次銷售案翻盤，成為他人生的重要轉折。

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▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

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▲御盟集團總裁邵永添30年前蒙玄天上帝指示，必須為北極殿完成迎神樓，今年2月完工。（圖／記者張雅雲攝）

外界看來，邵永添是建商，蓋豪宅、星級飯店，也成立當代美術館，與信仰虔誠的蓋廟形象很難連接。但對他來說，替北極殿完成迎神樓，卻是已經放在心裡30年的心願。

阿蓮土庫北極殿創立於清康熙年間、西元1667年，主祀玄天上帝，香火延續近359年。邵永添說，他老家在北極殿附近，「我是出生在祂的境內」，雖然從小就在廟埕玩，但真正讓他開始信仰玄天上帝，是退伍後投入房地產、碰到低潮的那段時間。

▲▼ 邵永添,御盟,迎神樓 。（圖／記者張雅雲攝）

▲邵永添說，他老家在北極殿附近，「我是出生在祂的境內」。（圖／記者張雅雲攝）

他坦言，1992年他首度銷售新案，2~3個月連一戶都沒賣出，只剩最後11天結案，當時在山窮水盡下，他回到北極殿祈求神明可以顯現給他看，並承諾若達標會把10萬元獎金全捐出來做法會。沒想到隔天就開始成交，「那一天，我1個人賣了11戶。」也是那次經驗後，他開始虔誠信仰玄天上帝。

27歲時，他動念創業，但資金與資源幾乎為零。他回廟詢問是否能創業，原本打算找人合資，但向神明擲茭得到的答案卻是只能「獨資」，「我那時候就在想，我身上根本沒有多少錢，怎麼獨資？」

第一個機會是一個建商因為涉及黑道債務糾紛，以50萬元讓出未銷售的新案，他接手後順利解決，不過一開始完全賣不動，神明指示要「苦求」。他每天清晨5點到現場打掃、刷鐵捲門、貼傳單，「身上只剩幾千塊，就這樣撐著做」。1個月後完銷。

▲▼ 邵永添,御盟,迎神樓 。（圖／記者張雅雲攝）

▲迎神樓上方的「永耀光明」匾額名稱，由神明賜下9個聖茭同意。（圖／記者張雅雲攝）

「那個案子，我大概賺了600萬元。」成為他第一桶金。1997年創立御盟建設後，初期仍不順利，公司成立7個月，一塊地都沒買到。「我差點變成笑話，開建設公司沒買地就倒掉。」他再次回廟請示，很快找到機會，以200萬元去談9000多萬元的土地，「等於是跟天借膽」，買到地後才算正式跨入建設領域。

第一個建案開賣時，公司帳上只剩30萬元，開案初期仍是一戶未售。他再回廟說：「再1個禮拜沒賣，我又要跑路了。」沒想到那周末就湧進100多組客人，當周成交約8成，總算站穩腳步。但在他心裡，始終還有一件事沒有完成。

邵永添說，30年前就曾接收到神明指示，要替北極殿蓋迎神樓的交代，但當時沒有能力，向主委提議時直接被請出門。之後他雖然沒有再提，但25年來持續出錢出力，形容自己「像廟的長期志工」，直到2021年，他再次提出興建迎神樓樓計畫，並向委員會表示「不用你們出錢，只要同意就好」，才正式動工。

▲▼ 。（AI協作圖／記者張雅雲製作，經編輯審核）

▲邵永添30年興建迎神樓歷程。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

邵永添透露，迎神樓以豪宅規格打造，鋼筋用量達200公噸，結構強度比照15樓大樓，石材採5公分厚的陽刻工法，由御盟旗下皇品營造施作，總造價一再追加，最後達5000萬元，且因營造工法特殊，施工一度卡關，最後找來曾參與鹿耳門天后宮工程的團隊進場，才完成飛簷、剪黏與雕飾等細節。

屋脊與構件貼覆純金箔，樓前並設置石獅、麒麟、龍龜與多尊神獸，周身共計10尊，形成守護神樓的靈獸陣列，滴水石頭磚以「黃金水」鍍色，從構件到圖騰都有其寓意。他也親自題寫「永耀光明」匾額，作為整座牌樓的精神核心。

而今年初完成迎神樓後，邵永添也浮現下一個目標，有意以鋼骨結構重建整座北極殿，預估將投入約10億元。「人百年，神千萬年。」他說，人會老，但建築可以屹立千年。

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關鍵字：高雄北極殿迎神樓邵永添玄天上帝阿蓮

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