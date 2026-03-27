高房價促「購屋高齡化」　40～50歲貸款占比破3成





▲全台房價日益高漲，購屋年齡層也出現變化，最大宗的30~40歲比例下滑。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者項瀚／綜合報導

全台房價日益高漲，購屋年齡層也出現變化，最大宗的30~40歲比例下滑。而40～50歲年齡層逐漸上升，占比則升至31.1%，創下歷史新高。專家分析，這背後主要有3大原因。

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住商機構觀察聯徵中心資料發現，各年齡層新增房貸人數占比，歷年皆以30~40歲占比逾3成為大宗，但至2025年為止30～40歲年齡層占比出現下滑，但40～50歲年齡層占比則升至31.1%，創下歷史新高，與前者差距逐漸拉近。

▲各年齡層新增房貸人數占比 。（AI協作圖／資料來源：住商機構，記者項瀚製作，經編輯審核）

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，40~50歲房貸族群占比大幅增加，主要原因有3，「首先是全台房價高漲，薪資漲幅難以跟上，導致民眾需花更長時間累積頭期款。」

第二，賴志昶表示：「現代人逐漸晚婚或延後生育，30多歲單身或未婚者，長期在外租屋或與長輩同住不在少數，短期內無置產需要，而當年過40歲，不管是要換屋或搬出原生家庭，都令此年齡層購屋需求大增。」

最後，賴志昶表示：「近年年輕購屋人期待未來市場跌價，而持續看房並觀望多年，最終歷經市場洗禮，眼看房價跌幅有限，甚至不跌反漲，當進入40歲關卡，僅能低頭向市場投降進場，這類長達10年的觀望型買盤，也是將40～50歲占比推向高峰的原因之一。」

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨補充：「40歲以上購屋族雖具備穩定經濟基礎與信用條件，但在申請房貸時，需留意銀行針對貸款年限的內規，也就是『貸款年限＋借款人年齡不得超過75或80』。」

換言之，若在45歲才首度購屋，較難申請到貸款年限達30~40年的房貸，連帶加大每月還款壓力。因此，大齡購屋族在進場前，需精算自身現金能力，並多方比較各行專案，以確保能順利成家。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德補充，高齡化也是購屋年齡層上升的原因之一，當今醫療技術進步，國人長壽，顯示出下一代繼承財產的時間點延後，在高房價的時代，不少人都是拿到遺產後，才有能力購屋。

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