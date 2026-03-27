ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

高房價促「購屋高齡化」　40～50歲貸款占比破3成

▲▼高雄,租屋,看屋照,看屋,租賃,房租 。（圖／記者張雅雲攝）

▲全台房價日益高漲，購屋年齡層也出現變化，最大宗的30~40歲比例下滑。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者項瀚／綜合報導

全台房價日益高漲，購屋年齡層也出現變化，最大宗的30~40歲比例下滑。而40～50歲年齡層逐漸上升，占比則升至31.1%，創下歷史新高。專家分析，這背後主要有3大原因。

《地產詹哥老實說》EP302／房市軟著陸　解密央行2026「微調」劇本：誰是最後一根稻草？

[廣告]請繼續往下閱讀...

住商機構觀察聯徵中心資料發現，各年齡層新增房貸人數占比，歷年皆以30~40歲占比逾3成為大宗，但至2025年為止30～40歲年齡層占比出現下滑，但40～50歲年齡層占比則升至31.1%，創下歷史新高，與前者差距逐漸拉近。

▲▼ 各年齡層新增房貸人數占比 。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

▲各年齡層新增房貸人數占比 。（AI協作圖／資料來源：住商機構，記者項瀚製作，經編輯審核）

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，40~50歲房貸族群占比大幅增加，主要原因有3，「首先是全台房價高漲，薪資漲幅難以跟上，導致民眾需花更長時間累積頭期款。」

第二，賴志昶表示：「現代人逐漸晚婚或延後生育，30多歲單身或未婚者，長期在外租屋或與長輩同住不在少數，短期內無置產需要，而當年過40歲，不管是要換屋或搬出原生家庭，都令此年齡層購屋需求大增。」

最後，賴志昶表示：「近年年輕購屋人期待未來市場跌價，而持續看房並觀望多年，最終歷經市場洗禮，眼看房價跌幅有限，甚至不跌反漲，當進入40歲關卡，僅能低頭向市場投降進場，這類長達10年的觀望型買盤，也是將40～50歲占比推向高峰的原因之一。」

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨補充：「40歲以上購屋族雖具備穩定經濟基礎與信用條件，但在申請房貸時，需留意銀行針對貸款年限的內規，也就是『貸款年限＋借款人年齡不得超過75或80』。」

換言之，若在45歲才首度購屋，較難申請到貸款年限達30~40年的房貸，連帶加大每月還款壓力。因此，大齡購屋族在進場前，需精算自身現金能力，並多方比較各行專案，以確保能順利成家。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德補充，高齡化也是購屋年齡層上升的原因之一，當今醫療技術進步，國人長壽，顯示出下一代繼承財產的時間點延後，在高房價的時代，不少人都是拿到遺產後，才有能力購屋。

《地產詹哥老實說》EP302／房市軟著陸　解密央行2026「微調」劇本：誰是最後一根稻草？

關鍵字：房價買房買方購屋年紀年齡層比例幾歲住商信義房屋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

七期租金天花板破防？百坪店面降租8%　背後真相曝

七期店面租金出現修正跡象？根據最新實價揭露，西屯區惠中路一段「國泰層峰」豪宅社區店面，最新一筆租賃交易以月租23萬元成交，相較2023年3月、月租25萬元，等於下修2萬元，降幅約8%，不過專家點出貓膩。

1小時前

【廣編】小檜溪唯一溫泉養生地標正式公開！「富櫻翫」攜手伯克錸物業定義「全齡健康宅」新典範

定泰建設昨（26）日於小檜溪重劃區正式揭幕年度指標大案「富櫻翫」。現場同步舉行與豪邸御用物管「伯克錸物業」的合作簽署（MOU）儀式，打造座落於繁華市心同時擁抱水岸綠意的高規奢華頤養樂園。

1小時前

車道上方「11F的房子」不好賣？大票愣　專家：影響有限

最近有買房族表示，若住家位在社區車道上方，是否就是俗稱的「抬轎屋」，連11樓都會受影響、不容易轉手？貼文一出引發熱議，不少人直言，這類物件與其說是風水問題，不如說是噪音、低頻震動與買方心理感受的綜合影響。對此，信義房屋專家表示，這種影響通常集中在低樓層，樓層愈高，實際干擾就愈有限。

2小時前

高房價促「購屋高齡化」　40～50歲貸款占比破3成

全台房價日益高漲，購屋年齡層也出現變化，最大宗的30~40歲比例下滑。而40～50歲年齡層逐漸上升，占比則升至31.1%，創下歷史新高。專家分析，這背後主要有3大原因。

2小時前

離台積電1.5公里　高雄世運站旁72億都更案啟動招商

距離台積電高雄廠最近的捷運R17世運站，周邊開發持續推進，今年2月才剛由日勝生拿下A5街廓都更案最優申請人，投資額約88.5億元，27日緊接著舉行A6街廓招商說明會，預計投資額72億元，雙案接力釋出。信義房屋專家表示，周邊新案站上6字頭。

3小時前

5步走完基地！　直擊蘆洲「夾縫中求生存」建案現況

蘆洲長榮路出現「夾縫中求生存」建案，景象特殊，該案基地僅62坪，記者走5步就走完面寬。專家指出，該案規劃單層2戶，估算每戶室內約14~15坪，規劃小宅、辦公室都夠用，且由於坪數小、總價低，價格有望挑戰7字頭。

4小時前

台中捷運橘線再送審　文心中清水湳悄成「高價聯盟」

隨台中捷運橘線計畫近日再度送交行政院審議，隨著站點與路線輪廓逐步明朗，沿線發展動能顯著升溫。包含文心路中清路、水湳經貿園區都受惠，信義房屋專家表示隨著水湳經貿園區到文心中清的交通建設、文化地標與產業機能逐步落實，區域價值持續提升。

4小時前

歷練4單位圓夢拚上主管職　信義企業集團MA計畫加速人才多元成長

在新世代人才重視「快速成長」與「職涯選擇權」的趨勢下，企業如何打造滿足高潛力人才期待的培育機制，成為關鍵課題。信義企業集團觀察，尤其優秀MA人才不再只追求高薪，更在意能在短時間內接觸多元場域、累積決策視野，並真正邁向管理職。

5小時前

房市遇選舉年變天？　業界認僵局：不動比變動穩妥

隨著2026年地方縣市長選舉腳步逼近，市場對於房市政策走向高度關注。多位不動產業者觀察指出，在政治氛圍影響下，整體房市會因政策基調趨於保守，短期內難見明顯鬆綁或強力打房措施。

6小時前

把員工當家人　興連城「有溫度的管理」打造最暖建商

在市場競爭激烈的時代，多數建商以施工品質與建案規格強調品牌價值，興連城開發，卻選擇以「人」切入品牌定位，企業核心著重「以人為本」，建立有溫度的職場環境，走出不同經營路線。

6小時前

【街頭狂飆】違規騎車還「180度壓車迴轉」！　台中囂張猴竟是「小六生」

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

實況主年收千萬「竟住在社會住宅..

丟比買貴！建築廢棄物每米3千元..

5步走完基地！　直擊蘆洲「夾縫..

房價外溢熱區失靈？　屋主「只求..

央行「微調」沒用　高雄建商認：..

中央社宅招租開跑「放寬資格」

高雄標地全壘打！　南台灣土地公..

10年沒賣掉加價賣！　苓雅老舊..

「台中小京都」大翻身！　5大經..

省下千萬住中正區！　麗寶推地上..

ETtoday房產雲

最新新聞more

七期租金天花板破防？百坪店面降..

富櫻翫攜手伯克錸物業全齡健康宅

車道上方「11F的房子」不好賣..

高房價促「購屋高齡化」　40～..

離台積電1.5公里　高雄世運站..

5步走完基地！　直擊蘆洲「夾縫..

台中捷運橘線再送審　文心中清水..

信義企業集團MA計畫加速人才多..

房市遇選舉年變天？　業界認僵局..

興連城「有溫度的管理」打造最暖..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366