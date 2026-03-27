七期租金天花板破防？百坪店面降租8%　背後真相曝

▲七期「國泰層峰」豪宅社區店面，最新一筆租賃交易以月租23萬元成交，相較2023年下修2萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

七期店面租金出現修正跡象？根據最新實價揭露，西屯區惠中路一段「國泰層峰」豪宅社區店面，最新一筆租賃交易以月租23萬元成交，相較2023年3月、月租25萬元，等於下修2萬元，降幅約8%，不過專家點出貓膩。

進一步觀察該物件條件，屋齡約7年的「國泰層峰」，總樓高32層，一樓店面產品，面積約132.89坪（含車位），若以單價來看，本次租賃單價約1732元，明顯低於前一次約2430元的水準。

[廣告]請繼續往下閱讀...

實際走訪，目前裝修的為精品代購業者「老佛爺」，不過實際查詢卻出現貓膩，該公司早在2023年就已登記在此次租賃的地址，因此推測同公司已不同品牌與房東談降低租金、達到新回租條件。

▲此次租約長簽6年，租金一路調整，推測屋主透過適度讓利，換取更長租期或穩定租客。（圖／記者陳筱惠攝）

七期資深房仲謝兒政分析：「七期向來為台中租金天花板區域，尤其豪宅一樓店面具備門面與客層優勢，過去多由高端餐飲、精品業者承租，此次交易表面上看似降租，實際可能是『以價換時間』。」

謝兒政認為，此次租約長簽6年，租金一路調整，自23萬元逐年調整，到最終訂約租金為29萬元，推測屋主透過適度讓利，換取更長租期或穩定租客，降低空置風險與重新招租成本。尤其在高總價產品上，一旦空租時間拉長，對投報影響更為明顯。

此次不只精品代購業者大手筆進駐七期，過去深耕精品市場24年的「米蘭站」國際精品，也正式進駐台中七期Tiger City老虎城。

經營代購的業者透露：「從租賃坪數結構來看，百坪以上的大型店面，本就較依賴特定業種承接，尤其是這2年股市大好，願意買精品的人讓市場變大。」

▲精品代購業大舉進入七前佈局。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）